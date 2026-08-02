Rosalía pidió disculpas en Buenos Aires tras la polémica por el Mundial: "Argentina me guió adonde estoy"

Rosalía volvió a referirse a la polémica que protagonizó días atrás por un video compartido en sus redes sociales y eligió hacerlo frente a miles de fanáticos durante su primer recital en el Movistar Arena de Buenos Aires. La artista española pidió disculpas en los primeros minutos del espectáculo y afirmó que Argentina fue el país que impulsó su carrera fuera de España.

El conflicto comenzó luego de la final del Mundial 2026, cuando la cantante reposteó en TikTok un video de Mia Khalifa en el que se burlaba de la selección argentina mientras sonaba la canción La Perla. La publicación generó una fuerte reacción en redes sociales y, tras las críticas, Rosalía eliminó el contenido y difundió un mensaje de disculpas.

Durante su presentación en Buenos Aires, la artista volvió a abordar el tema con sinceridad y un tono distendido. "Madre mía, qué lío el otro día. Yo estaba scrolleando, sin mirármelo mucho, y rápido le di un reposteo ahí", expresó ante el público. Luego reconoció su error: "Tremenda cagada. Nunca fue mi intención. Me hizo fatal lo ocurrido".

Después de las disculpas, Rosalía recordó su primera visita a la Argentina en 2019, cuando participó del festival Lollapalooza. Según contó, ese recital marcó un antes y un después en su carrera porque fue la primera vez que sintió el reconocimiento del público fuera de su país.

"Fue aquí donde sentí por primera vez que lo había conseguido fuera de España", explicó. Incluso recordó parte de aquella presentación y cantó unos versos de Pienso en tu mirá, que fueron acompañados por los asistentes.

La cantante aseguró que ese recuerdo le hizo reflexionar sobre la polémica y dejó en claro el cariño que siente por el país. "¿Cómo yo podía tener un sentimiento negativo hacia un lugar que me ha hecho lo que soy? En verdad es el lugar que me ha guiado adonde estoy hoy", afirmó.

También destacó el vínculo que mantiene con sus seguidores argentinos y agradeció el apoyo recibido desde sus primeras giras. "Siempre he dicho que sois el mejor público que hay en la Tierra. Siempre cantáis todas las canciones y os implicáis de una manera increíble", sostuvo.

Antes de comenzar el recital, Rosalía buscó despejar cualquier duda sobre sus sentimientos hacia la Argentina. "Quiero que sepáis que mi amor por este país sigue igual, intacto como el primer día", expresó.

El discurso cerró con un mensaje de agradecimiento para quienes asistieron al Movistar Arena. "Vengo con muchísimo cariño, con mis canciones y con unas ganas inmensas de entregaros todo. Gracias por no dejarme caer nunca", concluyó.

Sus palabras fueron recibidas con una ovación y un cántico unánime de los fanáticos, que corearon su nombre antes de que comenzara el resto del espectáculo.

Fuente: Perfil.