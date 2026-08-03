Soledad Silveyra reveló que padece trocanteritis tras una fuerte caída: "No hay una solución"

La reconocida actriz Soledad Silveyra confesó estar viviendo un difícil momento de salud, producto de una trocanteritis que atraviesa tras una fuerte caída que ocurrió meses atrás, y lamentó "no tener una solución" para su recuperación.

La Joaqui se sinceró sobre cómo transita su soltería: “No quiero conocer a nadie”En diálogo con Mirtha Legrand, en el ciclo "La noche de Mirtha Legrand" (El Trece), la ex protagonista de "Quién es quién" se sinceró sobre la patología que la acompaña desde hace aproximadamente seis meses.

"No estoy bien de salud. Estoy con una trocanteritis", reconoció. "Hace seis meses que estoy con esto. Yo vuelvo de un spa en Punta del Este y me caigo, me tropiezo con una valija. Caí de cola y me pegué un golpe que me rompió la sexta lumbar", explicó sobre la causa de su problema de salud.

La trocanteritis es una inflamación de los tendones ubicados en la parte lateral de la cadera, lo que provoca dolor al caminar o al acostarse de lado.

A pesar del accidente doméstico que le lastimó la zona ósea del fémur, la artista no dejó de lado sus responsabilidades laborales en la obra Quién es quién, que compartía con el difunto actor Luis Brandoni: "Hice la función durante 10 días quebrada".

A pesar del dolor, Soledad recordó haber parado recién en la décima función: "Hice 10 días de función con mucho dolor, hasta que el décimo día ya era insoportable. Como a Beto no le gustaba suspender las funciones, yo seguía".

Tras su malestar, sumado al accidente que sufrió Luis Brandoni en aquel entonces —y que posteriormente terminó con su vida—, el espectáculo se suspendió momentáneamente: "O sea que la alegría enorme que me queda de ¿Quién es quién? es que la obra se levantó por Solita, no por Beto, que es el que venía flojito".

La actriz aprovechó el recuerdo para compartir unas palabras cálidas para su compañero: "Qué maravilla de actor".

Además, habló sobre el proceso de recuperación que atraviesa tras la fuerte caída: "Ahora me estoy tratando, estoy poniendo todo. Lo que pasa es que me duele mucho, justo en la cadera. Es toda la inflamación de todos los músculos que se insertan en la cadera. Entonces, es muy difícil la cura. Las tendinitis son jorobadas".

"Solita" lamentó que "no haya una solución" para su dolor, a pesar de las indicaciones médicas: "Que tengo que hacer gimnasia, que tengo que poner voluntad... viste cuando uno está mal y te dicen ‘poné voluntad’. Bueno, 'caminá aunque te duela', pero es que no puedo. Espero estar trabajando en el verano, extraño horrores a la gente, cómo se extraña...", cerró.

Fuente: Noticias Argentinas.