Wanda Nara prepara su regreso a Argentina con la ayuda de Maxi López

Tras días de espera para iniciar el trámite del pasaporte de sus hijas menores, Wanda Nara organiza su regreso al país junto a sus hijas, tras el reciente fallo a su favor de la justicia italiana.

La conductora de Telefe celebró recientemente la decisión de la jueza italiana, que le otorgó la autoridad administrativa para tramitar el pasaporte de sus dos hijas sin necesidad de contar con el consentimiento de Mauro Icardi, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Por otra parte, el futbolista tomó la resolución como algo positivo para su defensa ante el pedido de restitución internacional de sus hijas y expresó su deseo de que las menores vuelvan a vivir en Europa.

En las últimas horas, Wanda se mostró acompañada de su exesposo y padre de Valentino, Constantino y Benedicto, Maxi López, en Italia, con el fin de iniciar el proceso de regreso a Argentina y reincorporarse a las clases escolares.

Aún no trascendió cuánto demorarán los documentos que le permitirán viajar, pero se espera que sea en los próximos días.

"Trámites con Solange en Italia", compartió el exfutbolista en sus redes sociales, mostrándolos a Wanda y a sus hijos a la espera de los pasaportes.

Fuente: Noticias Argentinas.