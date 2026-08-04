All Access retiró la fecha de Fito Páez en Santa Fe y reintegró el dinero de las entradas

El recital que Fito Páez tenía previsto ofrecer el 28 de noviembre en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe quedó virtualmente cancelado. Aunque hasta este martes no hubo un comunicado oficial de la producción ni del artista, la plataforma All Access, encargada de la venta de entradas de la gira, retiró la fecha de su sitio web y comenzó a reintegrar el dinero a quienes habían adquirido sus tickets.

La combinación de ambas situaciones terminó por confirmar para los compradores que el espectáculo no se realizará tal como había sido anunciado, aunque por el momento se desconocen los motivos de la decisión y tampoco se informó si existe la posibilidad de una reprogramación.

El show formaba parte del Sale el Sol Tour 2026, con el que el músico rosarino recorre distintas ciudades del país. En Santa Fe estaba previsto para el sábado 28 de noviembre, a las 21, en la Estación Belgrano.

La plataforma All Access retiró la fecha en Santa Fe.

La presentación había sido anunciada a fines de abril, con preventa exclusiva para clientes del Banco Santa Fe y posterior venta general a través de All Access. La gira fue presentada como una nueva etapa artística de Páez, con un espectáculo concebido especialmente para este recorrido, nuevas versiones de sus clásicos y una puesta en escena diseñada por Sergio Lacroix.

El tour propone una revisión del repertorio más emblemático del artista, con arreglos inéditos y una producción que busca recorrer distintas etapas de su carrera, en una gira de carácter federal que lo llevó a escenarios de diferentes puntos del país.

Hasta el momento, ni la producción del espectáculo ni Fito Páez habían informado oficialmente las razones por las cuales la fecha de Santa Fe fue retirada del cronograma ni emitido un comunicado sobre la devolución de las entradas.