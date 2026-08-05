Famosos sobre la Ley de Tierras: desde L-Gante y Lali, hasta la conferencia de prensa con Mirta Busnelli

Artistas se pronunciaron en contra de la sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Artistas, actores, influencers y cantantes se pronunciaron en contra de la sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, más conocida como Ley de Tierras; alentaron la participación masiva en la marcha que se llevará adelante en la Plaza del Congreso este jueves, en paralelo al debate, mientras que intérpretes llevaron adelante una conferencia de prensa en línea con la temática, donde participaron figuras como Mirta Busnelli.

Personalidades de la cultura nacional se reunieron en el Teatro Picadero y, según el comunicado al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, llamaron “a toda la población a sumarse a las calles desde este jueves al mediodía para evitar un verdadero remate de nuestra soberanía”.

“Lo vemos con Malvinas. Se nos hincha el pecho para gritar que son nuestras, mientras empresas extranjeras avanzan en la exploración de hidrocarburos en la zona, sin jurisdicción para hacerlo. Quieren eliminar de un plumazo todo límite a la venta de nuestros bienes, entregando las tierras de frontera, las playas, los ríos y nuestras fuentes de agua dulce”, continúa el escrito.

Durante la reunión, se presentaron escritoras, cantantes como Wos, legisladores y parte del colectivo de Actrices Argentinas, representadas por Laura Azcurra, Celina Font, Valentina Bassi y Mirta Busnelli.

Por su parte, figuras del espectáculo se expresaron a través de distintas plataformas, así como el intérprete de Cumbia RKT y 420 Elián "L-Gante" Valenzuela pidió: "Llamado importante a toda la gente del pueblo argentino. Presten atención a los planes y las nuevas leyes que están queriendo imponer para nuestro país. No se dejen engañar y no apoyen el negociamiento de nuestras tierras".

La actriz Juana Molina, que señaló: “Lo que va a pasar el 6 de agosto es algo importantísimo. Me viene la idea esta de que muchas veces la gente se preocupa más por quién dice las cosas en lugar de escuchar lo que dicen, porque hasta el más idiota puede decir una genialidad y el más brillante puede decir una estupidez”.

“No se trata de que estés o no de acuerdo con un gobierno u otro. No importa quién gestionó la idea, sino que no se haga. Tenemos que unirnos todos para ir a protestar contra algo inadmisible, absurdo y que no tiene retorno. Nos va a perjudicar a todos a nivel global. Tratemos de dejar las diferencias a un lado y reunirnos todos en el Congreso”, cerró la intérprete.

Mientras que el cantante Dillom se mostró en un recital cuando desplegaba una bandera con la leyenda “La patria no se vende 06/08”; su par Catriel compartió un video en redes sociales: “Guarda que quieren vender la Patagonia, no te vas a dar cuenta y vas a quedar a pata en agonía. Cuando los gringos paguen la primera cuota (...)”.

En línea, la artista Lali Espósito también se pronunció a través de sus redes sociales: “Nos encontramos el jueves, en la plaza, en el Congreso para defender nuestra tierra, el agua y los recursos estratégicos. Es muy importante que todos estemos ahí”.

Por su parte, el influencer Martín Cirio inició su discurso con el contexto de la unión nacional que generó la “Campaña anti-Argentina” y comparó: “Todos alentaban ‘argentinos, argentinos y argentinos’. Vamos a ver el 6 de agosto que se va a debatir la ley de tierras que busca vender toda la Argentina, con los recursos naturales que un montón de países protegen, países que tanto admiran, como Estados Unidos y demás que resguardan -sus tierras- y acá se va a rifar el país”.

“Ahora es momento de ser argentinos. Mucha bandera de ‘Las Malvinas son argentinas’ y demás, así como bardear a Rosalía para que se quede fuera de nuestro país. Buenísimo, ahora, el 6 de agosto es un día muy importante. Espero que no se apruebe esa ley. Habrá una marcha en el Congreso y nos vemos ahí”.

Así como la cantante Nicky Nicole repostó un compilado de datos bajo el lema de “Argentina no se vende” que apuntaba: “Sin Ley de Tierras, la Argentina puede dejar de ser nuestra. 13 millones de hectáreas están en manos extranjeras: equivalen al territorio de Santa Fe, Grecia, Inglaterra y 11 Islas Malvinas”; Tini Stoessel publicó una fotografía de una bandera nacional, bajo la misma premisa.

La actriz Dolores Fonzi se pronunció anteriormente: “Es importante. Es ahora. Es por vos y por los que vienen. Quieren vender todo. Nos vemos en la calle para frenar la embestida. ¡Basta! Convoquemos”.

Fuente: Noticias Argentinas.