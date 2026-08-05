La Joaqui contó cómo fue el quiebre en su relación con Luck Ra

La cantante Joaquinha Lerena De La Riva, más conocida como "La Joaqui", se sinceró sobre cuál fue el momento de quiebre en su relación con el cuartetero "Luck Ra" tras dos años de una relación pública.

La artista confirmó su separación el pasado 29 de julio a través de una publicación en sus redes sociales, en la que afirmó que fue una decisión aceptada con "respeto, entendimiento y cariño" de su parte.

En recientes declaraciones que captaron la atención de la prensa, la artista habló con cariño sobre su vínculo con Luck Ra, el deseo de casarse con él y cómo llegó a idealizar su relación.

“Criada en los 90 y en la idealización de Disney, siempre soñé con casarme. Toda la vida. Nunca se me dio. Y un día me encontré con un príncipe azul y me enamoré ciegamente, perdidamente, locamente. Vi que estaba a punto de chocar y aceleré, como toda moto mami”, reconoció.

“Este príncipe azul era encantador. Es encantador, de hecho. Su encanto no se fue; de hecho, él fue quien se desencantó conmigo”, expresó, refiriéndose a su ex.

En la misma línea, la artista reveló que su relación terminó durante unas vacaciones a mediados de julio y, según su relato, pensó que su pareja le iba a proponer matrimonio, cuando en realidad le propuso la separación.

“Este príncipe encantador un día me invita a un viaje especial, a un lugar especial, con planes especiales y en una fecha especial... Yo dije: ‘Se viene mi propuesta’. Soñé con eso desde que soy chiquita. Era un viaje de siete días, así que en mi maleta de siete días, preparé un outfit de sorpresas románticas porque, si este hombre me iba a proponer, quería que me recordara como la mujer más hermosa que alguna vez vio”, compartió.

“Me puse el outfit el primer día y la propuesta no sucedió. El tercero tampoco. Al cuarto llegó la propuesta... pero no era de compromiso, era de separación”, confesó a corazón abierto en el confesionario de Rosalía en el Movistar Arena.

Fuente: Noticias Argentinas.