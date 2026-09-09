"Se va ese amigo entrañable": Baby Etchecopar recordó a Chiche Gelblung

La muerte del referente del periodismo Samuel "Chiche" Gelblung, a sus 82 años, generó una ola de reacciones en el mundo del periodismo. Uno de ellos fue el conductor de Radio Rivadavia, Baby Etchecopar, quien lamentó el fallecimiento de su amigo y ex colega periodístico.

En diálogo con Débora Plager, para La Nación +, el periodista destacó cómo era Gelblung en la intimidad: "Nosotros podemos hablar del Chiche amigo. El Chiche de comer juntos, el Chiche de las jodas en la radio permanente, el Chiche de estar presente en otras conversaciones completamente diferentes a la profesión... Yo siento que se va ese amigo, ese amigo entrañable de tantos momentos".

Para Etchecopar, el Chiche Gelblung "amigo" estaba alejado de la imagen que presentaba en el ámbito laboral: "No era lo que decían, que era difícil... Era un tierno, Chiche. Un hombre muy carente de afecto de la infancia, y había que saberlo agarrar, pero fue maravilloso".

En ese sentido, destacó la gran huella que el conductor dejó en el mundo periodístico y se diferenció de lo que sus "detractores" decían sobre él: "Cuando los detractores decían 'Chiche no es periodista'... Al contrario, él tocaba todos los instrumentos; él le podía hacer una nota profunda, una nota liviana, mirar la celulitis, hacerle la autopsia al marciano, pero también le podía hacer a un presidente o alcalde de Colombia".

Entre recuerdos y anécdotas de Chiche en la radio y televisión, Baby habló sobre el amor y pasión que su amigo sentía por el periodismo: "A cada uno que nos tocó (trabajar con él), nos dio un diploma de periodismo".

"Chiche quería vivir, era un animal de trabajo", recordó.

"Murió como él quiso, murió trabajando un día antes, como Mirtha y como un montón de gente de raza, que se va perdiendo. Era un hombre del medio, un hombre amante de la profesión, esto para llegar cuesta mucho, y una vez que estás, no lo querés dejar nunca más. Entonces, acá se hace por amor o por plata, y la verdad que nosotros lo hacemos por amor", agregó.

Asimismo, lo definió como "un hombre vivo" para el negocio periodístico: "Era muy vivo para vender la nota, muy vivo para venderte la tapa, era un genio para copetear".

Fuente: Noticias Argentinas.