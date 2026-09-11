El Aeropuerto Internacional de Nashville podría llamarse Aeropuerto Internacional Dolly Parton

A casi tres semanas de su fallecimiento, un aeropuerto evalúa cambiar su nombre en honor a la reconocida cantante y reina del country Dolly Parton. El nombre aún no está definido, pero Aeropuerto Internacional Dolly Parton sería la opción más viable.

De acuerdo con la información difundida en el medio internacional Variety, la Autoridad del Aeropuerto Metropolitano de Nashville votó 6-0 para iniciar oficialmente el proceso de cambio de nombre del Aeropuerto Internacional de Nashville en honor a Dolly Parton.

“Si bien aún no se ha determinado el nombre definitivo”, sostuvieron las autoridades, sí están “colaborando estrechamente con las partes pertinentes para definir cuidadosamente cómo se incorporará el nombre y el legado de Dolly Parton”.

Dolly Parton: se conoció la causa de muerte de la reina del countryLo que inició como una broma para enaltecer a la diva cuando ella aún estaba viva, terminó por convertirse en una realidad. “Esta votación representa el primer paso de un proceso complejo”, declaró la junta de Nashville.

Todavía se requieren más aprobaciones y algunos permisos, pero con el apoyo de funcionarios gubernamentales, los habitantes de Nashville parecen más convencidos de que ello suceda.

“En los próximos meses esperamos compartir planes más concretos sobre los siguientes pasos y su implementación. Agradecemos enormemente el apoyo y el entusiasmo de nuestra comunidad y de los fans de Dolly en todo el mundo. Compartiremos más detalles a medida que se finalicen los planes”, comunicaron.

En una entrevista con un periódico, cuando ella aún estaba viva, la cantante reaccionó con humor a la posibilidad de que el aeropuerto lleve su nombre: “Suena muy divertido decir: ‘Su vuelo sale del D. Parton de Nashville’”, declaró la cantante en 2025.

El apoyo más importante llegó de parte del gobernador de Tennessee, Bill Lee, quien sostuvo que el cambio sería una buena forma de honrar a la artista: “Es apropiado que el Aeropuerto Internacional de Nashville lleve el nombre de la hija predilecta de nuestro estado y reciba a los viajeros con el legado perdurable de la música, la generosidad, la fe y la bondad de Dolly”.

Fuente: Noticias Argentinas.