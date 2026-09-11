Emmys 2026: cómo y dónde ver la entrega de premios a lo mejor de la televisión de EEUU

La 78ª Entrega de los Emmys, que reconocen la excelencia en la programación televisiva y del streaming, podrá verse en vivo por TNT y HBO Max este lunes 14 de septiembre a partir de las 20, desde el Teatro Peacock en Los Ángeles.

La cobertura en vivo comenzará con el pre-show Punto de Encuentro que llevará a la audiencia a la intimidad de la celebración con acceso especial a los nominados en su paso por la alfombra roja, con la conducción de Axel Kuschevatzky y Lety Sahagún. Además, para quienes quieran revivir los momentos más emocionantes de la gala, el evento estará disponible en HBO Max durante 6 meses luego de la transmisión en vivo.

La 78° ceremonia de los Premios Emmys será conducida por la reconocida actriz, directora, productora y ganadora del Premio Emmy, Mariska Hargitay, y contará con la presencia de los talentos más destacados del momento.

¿Cuáles son las series más nominadas?

-The Pitt: 25 nominaciones

-Hacks: 24 nominaciones

-Widow’s Bay: 19 nominaciones

-Pluribus: 18 nominaciones

-Beef: 16 nominaciones

-DTF St. Louis: 13 nominaciones

-Saturday Night Live: 11 nominaciones

-Spider-Noir: 11 nominaciones

HBO Max, la plataforma con más nominaciones en los Emmys

HBO Max es la más nominada en la 78ª Entrega de los Emmys con 122 nominaciones, convirtiéndose en la 23ª vez que la marca recibe la mayor cantidad de nominaciones al Emmy por su programación original entre todos los canales y plataformas de streaming. Las nominaciones abarcan 18 títulos HBO Original y 3 Max Original en 71 categorías.

The Pitt es la serie más nominada de la edición, con 26 nominaciones, seguida por Hacks, con 25 nominaciones, cifra que representa el récord histórico de nominaciones en un mismo año en la categoría de comedia. Por otro lado, Jason Bateman se destacó al obtener cuatro nominaciones, incluyendo reconocimientos por su actuación y labor como productor en DTF St. Louis.

Fuente: Ámbito.