Aseguran que la actriz Hayden Panettiere murió tras tomar una pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo

En las últimas horas se conoció que la actriz Hayden Panettiere murió después de ingerir una pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo. La protagonista de las series Héroes y Nashville tenía 36 años y fue encontrada muerta el 16 de agosto en Greenville, Carolina del Sur.

“Hayden ingirió una pastilla mortal el día que falleció”, indicaron en el portal especializado en noticias de Hollywood TMZ a partir de fuentes policiales.

La información se conoció semanas después de la muerte de la actriz, mientras continúa la investigación sobre el caso.

Desde TMZ también detallaron que fuentes vinculadas al caso subrayan que Hayden tenía un “traficante de drogas” desde hacía tiempo en Los Ángeles, quien era el encargado de suministrarle medicamentos “recetados en el mercado negro”, incluida la oxicodona.

“Nos informan de que Hayden consumió varias drogas compradas a su traficante durante el vuelo de Los Ángeles a Carolina del Sur, el día anterior a su muerte”, señalaron.

Por el momento, la Administración de Control de Drogas (DEA) está reconstruyendo la relación de la estrella de Hollywood y su traficante para intentar rastrear el origen de la pastilla que tomó el día de su muerte.

Quién era Hayden Panettiere

Panettiere comenzó su carrera como estrella infantil y desarrolló una larga trayectoria en televisión y cine y es recordada por su papel como Claire Bennet en la exitosa serie Héroes. Y, sobre todo, como Juliette Barnes en el drama musical Nashville, por el que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro. Una serie que protagonizó durante 128 episodios entre 2012 y 2018. También fue parte de la saga cinematográfica de terror Scream.

Criada en Palisades, Nueva York, su madre era actriz de telenovelas y su padre capitán del cuerpo de bomberos. De niña, apareció en populares series de televisión como Ally McBeal y Malcolm in the Middle.

La artista era madre de una hija, Kaya, nacida en 2014 fruto de su relación con su expareja, el ucraniano excampeón mundial de peso pesado de boxeo Vladímir Klitschko.

Fuente: Ámbito.