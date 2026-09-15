Maluma fue papá por segunda vez y le dio la bienvenida a su hijo Orión

La foto fue publicada por Maluma en sus redes sociales para celebrar la llegada de su segundo hijo.

El cantante colombiano Maluma, junto a su pareja, la arquitecta Susana Gómez, recibieron a su segundo hijo, Orión Londoño Gómez, que nació este lunes 14 de septiembre y la noticia fue comunicada por el propio intérprete a través de sus redes sociales, este martes.

Con una tierna postal, el reconocido artista se mostró junto a la flamante madre de dos, instantes después de haber dado a luz al menor de los hermanos. En la fotografía familiar, tanto el músico como la arquitecta se ven notablemente emocionados. En el pie de la publicación, Maluma escribió el nombre y la fecha de nacimiento del pequeño.

El posteo familiar desbordó de amor a los fanáticos en redes sociales, donde en apenas una hora superó las 600.000 reacciones y más de 10.5 mil reposteos. Respecto a las respuestas, los usuarios ya bautizaron al pequeño como “el verdadero Maluma Baby” y le desearon “lo mejor” a los miembros de la familia.

Maluma realiza su primera colaboración junto a Beyoncé para una versión aniversarioLa feliz noticia llega luego de que el intérprete incrementó su perfil de colaboraciones con destacadas figuras como Beyoncé, con quien se sumó al disco que reversiona el “B’Day”; el intérprete compartió la canción “Cuerpo tumbao”.

Además, el medellinense anunció su próxima colaboración con Shakira a través de una imagen juntos. El single, de nombre “Agua”, se estrenará el próximo 17 de septiembre. Los estrenos del artista se superan entre sí: en 2019 fue elegido como compañero de ruta de Madonna en Madame X; juntos grabaron “Medellín” —el sencillo que abrió el álbum de la Reina del Pop y que llevó el nombre de su ciudad natal a la conversación global— y “Soltera”.

Fuente: Noticias Argentinas.