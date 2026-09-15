Se casaron Julieta Prandi y Emanuel Ortega: “La idea era que no se sepa"

La actriz Julieta Prandi y el cantante Emanuel Ortega se casaron en el registro civil del partido bonaerense de San Isidro con la presencia de familiares y amigos, por lo que Prandi destacó la importancia de haber mantenido el evento en absoluta discreción: "La idea era que no se sepa”.

Respecto a la emotividad de sus padres, Palito Ortega y Evangelina Salazar, Emanuel agradeció: “Estoy muy feliz de verlos acá y tenerlos con salud”. No obstante, Julieta reveló que buscaban mantener la unión civil en total confidencialidad.

“La idea era que no lo supieran hasta que se enteraran. Ayer vimos que lo dijeron y pensamos ‘¡Qué suerte!’”, apuntó Prandi con sarcasmo, al tiempo en que Emanuel añadió: “No le avisamos a nadie hasta ayer. Un poco a propósito porque queríamos que fuera algo chico y el que podía y quería iba a estar”.

En línea, el cantante acotó: “Queríamos hacer algo chico, a pesar de la presencia de los medios. Mis hermanos tenían sus compromisos y sus cosas, pero fue en parte a consciencia”. Por su parte, la conductora sostuvo: “Avisamos con muy poquito tiempo y también había algunas personas que no podían estar”.

“Vamos a disfrutar de una comida en familia. Somos 33 personas y queríamos hacerlo muy íntimo”, cerró la actriz. Asimismo, se refirió a la convivencia de pareja: ”Estamos juntos desde hace seis años y vivimos juntos desde hace cinco. Anoche estuvo mi familia en casa y con la dinámica de los preparativos para hoy. Además, a la noche supimos que se enteró la prensa. Nuestra despedida de solteros no fue ayer; anoche fue un caos”.

“Nos vamos a ir de luna de miel en unos días”, explicó Prandi que, además, consideró que el casamiento fue “más un símbolo que un cambio”: “Elegimos estar juntos, vivimos juntos. Si se quiere, yo soy más romántica, es un sueño mío y el pedido fue concedido”.

Fuente: Noticias Argentinas.