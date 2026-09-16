Juan Minujín brilla junto a Salma Hayek en la premiere de la película dirigida por Angelina Jolie

El reconocido actor argentino Juan Minujín participó en la esperada premiere en Nueva York de la película Without Blood (Sin sangre), la cual protagoniza junto a Salma Hayek y Demián Bichir. El largometraje es dirigido y escrito por la estrella de Hollywood, Angelina Jolie.

Las celebridades y protagonistas de la nueva película de Angelina Jolie se reunieron en la proyección de Nueva York, un recorrido que comenzó en septiembre de 2024 en el Festival de Cine de Toronto.

A través de sus redes sociales, Minujín expresó su profundo orgullo por formar parte del proyecto: "Ayer premiere de Without Blood en NY. ¡Tengo una felicidad tan enorme por este estreno!".

En ese sentido, calificó a la película como un proyecto "hermoso y tremendo", con un gran trabajo de sus colegas: "Trabajar con estos artistas que admiro tanto y que tienen una calidad humana fuera de serie".

Además, destacó la calidez de los actores con los que trabajó: "La sensibilidad, el talento y la inteligencia de Angelina J. para dirigir y contar historias no tienen límites. Salma y Damián están extraordinarios."

Por último, agradeció: "Estoy profundamente orgulloso y agradecido de haber formado parte. La película es hermosa y tremenda. Ojalá pronto la podamos ver en Argentina, México, el resto de Latinoamérica y España".

El largometraje dirigido por Jolie es un thriller de guerra basado en el libro homónimo de Alessandro Baricco y la locación elegida para grabar fue Roma. El medio Deadline calificó el proyecto como un film "sobre la guerra, el trauma, la memoria y la curación".

Esta es la sexta vez que la expareja de Brad Pitt ejerce el rol de directora, luego de mantenerse alejada de las pantallas grandes tras su complicado divorcio del actor y padre de sus hijos. Lo cierto es que no se conoce mucho sobre la participación de Minujín en la película, porque él mismo reveló que no podía dar detalles del film.

Fuente: Noticias Argentinas.