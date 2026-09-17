De qué trata la nueva película de Tom Cruise: un cambio físico irreconocible y un personaje inesperado

El reconocido actor estadounidense Tom Cruise mostró un importante cambio de género cinematográfico y estrenará "Digger", una nueva película dirigida por el cineasta Alejandro Iñárritu, en una de las apuestas que promete ser uno de los estrenos más ambiciosos del séptimo arte.

Después de ocho temporadas de “Misión Imposible”, cuya última emisión fue la de “Sentencia final” en 2025, Cruise protagonizará el proyecto que comenzó a conversarse entre 2018 y 2019. Además, el rodaje se realizó durante seis meses en Reino Unido.

La historia sigue a Digger Rockwell, un multimillonario petrolero que desencadena una crisis ambiental por el desplazamiento de un glaciar en Groenlandia y que podría tener repercusiones a nivel internacional.

La trama combina una sátira política con un humor negro y un desastre ecológico que combinan una comedia dramática. Para este trabajo, Cruise se muestra irreconocible con prótesis, panza y pelo blanco. El film se podrá ver a partir del próximo 1 de octubre en cines.

Fuente: Noticias Argentinas.