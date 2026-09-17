J Balvin y Valentina Ferrer se separaron tras estar casi una década juntos

La relación entre el cantante J Balvin y la modelo cordobesa Valentina Ferrer llegó a su fin tras una década en pareja y un hijo juntos, según confirmó ella en sus redes sociales. La argentina no dio detalles del quiebre, pero aseguró que fue una decisión tomada "desde el amor y el respeto".

La confirmación del fin de la relación llega poco después de que surgieran varios rumores de infidelidad de parte del reggaetonero e inclusive la existencia de una relación paralela cuando la modelo cursaba el embarazo de su hijo Río.

A través de un mensaje que difundió en sus redes sociales, Valentina Ferrer comunicó que la pareja "ha decidido tomar caminos separados", después de “compartir tantos años y momentos importantes juntos".

Asimismo, sostuvo que la misma fue “tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia”. Ferrer y Balvin dieron la bienvenida a Río, su primer hijo juntos en junio de 2021.

“Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”, agregó.

El comunicado explica que la relación se llevó a cabo con tranquilidad: “Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”, cerró.

El mensaje de la cordobesa llega poco después de que la modelo Melanie Pavola asegurara haber mantenido una relación paralela con el cantante cuando Ferrer estaba embarazada. Ni Balvin ni la modelo hicieron declaraciones al respecto.

Según la versión de Pavola, se comunicó con Ferrer para contarle lo sucedido.

¿Cuándo se conocieron J Balvin y Valentina Ferrer?De acuerdo con la información que trascendió, la pareja se habría conocido durante la grabación de "Sigo extrañándote", un videoclip del reggaetonero producido en 2016. La relación que inició como una amistad, mutó al amor con los meses.

La modelo y el cantante oficializaron la relación en el 2018 y en 2021 dieron la bienvenida a Río, su primer hijo. Ambos optaron por mantener su vínculo con bajo perfil y solo compartieron momentos íntimos con poca frecuencia.

Fuente: Noticias Argentinas.