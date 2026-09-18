El cantante mexicano Christian Nodal pidió que la Ley Cazzu avance, aunque con otro nombre porque podría “estigmatizar” el vínculo que mantiene con su hija; al tiempo que desmintió ser deudor alimentario, al mencionar que el proyecto estaría ejemplificado en una “versión construida por conveniencia”.

En una “aclaración a medios”, el músico desmintió que haya buscado frenar la ordenanza con un recurso de amparo, al tiempo que se mostraron a favor de proyectos que apunten a respaldar los derechos de las infancias.

Christian Nodal busca que la Ley Cazzu cambie su nombre por supuesta “estigmatización”Sin embargo, el mismo escrito desacredita la historia que impulsó la ley y que le dio su nombre. De esta manera, apuntaron contra “la historia falsa sobre su pequeña hija para promoverla”. En línea, sostuvieron: “Esta narrativa no corresponde a la historia real de la menor. No existe ninguna resolución judicial ni prueba que determine que Christian sea deudor alimentario o que haya incumplido sus obligaciones”.

“Presentar públicamente una historia falsa sobre su pequeña hija la expone y revictimiza injustamente”, advirtió el comunicado, así como negó cualquier versión que indicara que el intérprete le había negado los permisos a su ex pareja para que viajara con la niña.

“El presente amparo no busca frenar, obstaculizar ni suspender el proceso legislativo de la iniciativa de reforma constitucional”, apuntó el texto. Sin embargo, solicitaron una “denominación neutral”, porque el nombre actual podría generar un “estigma”.

Por último, el artista se refirió a su hija Inti: “Algún día conocerá su propia historia y merece encontrar la verdad, no una versión construida por conveniencia”.

La propuesta toma como referencia la situación personal de la artista Cazzu — Julieta Cazzuchelli —, quien expuso públicamente sus conflictos legales con Christian Nodal, padre de su hija, caso que adquirió visibilidad tras sus declaraciones en un podcast, donde relató tensiones vinculadas a permisos de viaje para su hija, Inti.

Si bien el planteo en Argentina propone que la patria potestad no debe funcionar como una herramienta de control cuando existe incumplimiento de deberes, en México la iniciativa estuvo en manos de la diputada Sandra Arreola Ruiz, quien impulsó el proyecto dentro del Partido Verde Ecologista, y la presentación se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Además, en el país latino norteamericano, el proyecto incluye la creación de mecanismos ágiles para que el progenitor a cargo pueda autorizar la movilidad sin depender del consentimiento de quien incumple sus obligaciones. El objetivo central apunta a evitar situaciones de bloqueo que afecten la vida cotidiana de los menores.

El caso adquirió visibilidad tras sus declaraciones en un podcast, donde relató tensiones vinculadas a permisos de viaje para su hija Inti. Ruiz impulsó el proyecto dentro del Partido Verde Ecologista de México y la presentación se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La legisladora sostuvo que la medida busca proteger a las infancias y garantizar sus derechos por encima de conflictos entre adultos.

El proyecto contempla una reforma del artículo 4.º de la Constitución mexicana y la modificación propone priorizar el interés superior del niño como principio rector; también plantea impedir que deudores alimentarios bloqueen trámites como pasaportes o autorizaciones de viaje.

El caso que motivó la iniciativa se vincula con disputas por permisos de viaje. Cazzu señaló dificultades para trasladarse con su hija por compromisos laborales y describió episodios de tensión con el entorno legal de Christian Nodal durante instancias de mediación.

Fuente: Noticias Argentinas.