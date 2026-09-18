Detuvieron al exmanager de Callejero Fino por amenazas al artista

El exmanager de Simón Natanael Alvarenga, más conocido como Callejero Fino, fue detenido acusado de reiteradas amenazas contra el artista, quien se encuentra preso desde fines de agosto por portación ilegal de arma de guerra.

Este viernes la Policía Bonaerense concretó un allanamiento en el barrio cerrado Maschwitz Club de Escobar donde se logró la detención de Carlos Mauricio “Mauri” Fernández, ex manager de Callejero Fino, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

El fiscal Cosme Irribarren, a cargo de la UFI de Benavidez, ordenó la detención de Fernández por amenazas coactivas tras la denuncia de Alvarenga, quien habría expuesto en sus declaraciones que portaba el arma por protección.

De este modo, personal de la Comisaría 4ta de Tigre acudió hasta la vivienda en cuestión y detuvo al implicado, de 39 años. En el lugar se secuestró un auto Volkswagen Bora negro y un celular.

El imputado posee antecedentes penales por delitos de robo calificado en poblado y en banda.

El músico fue detenido el 30 de agosto en la zona de Villa La Ñata, partido de Tigre, luego de que efectivos de la Policía Bonaerense detectaran una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba sin patente.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron dentro de la camioneta una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada, lo que motivó a la detención del artista y su familiar que iba de acompañante.

Desde ese momento Alvarenga se encuentra detenido acusado del delito de portación ilegal de arma de guerra.

Fuente: Noticias Argentinas.