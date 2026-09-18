Miley Cyrus habló sobre su última conversación con Dolly Parton: “Tenía razón en todo”

A tres semanas del fallecimiento de la reina del country Dolly Parton, su ahijada, la superestrella Miley Cyrus, recordó cuál fue la última conversación que compartieron y lo que significó ella en su vida. La mítica intérprete de Jolene falleció el pasado 25 de agosto tras una breve batalla contra el cáncer, a los 80 años.

En una entrevista con el presentador Zane Lowe para Apple Music, Cyrus habló sobre el vínculo que la unió con su madrina Dolly Parton y los consejos que ella le dio para su carrera. Además, agregó que le sorprendía que ella "siempre tuviera razón" en todo.

"Dolly ha sido la primera persona a la que he enviado un vinilo cada vez que he sacado uno, desde que empecé a grabarlos, y esta vez también le voy a enviar uno, como siempre hago", recordó sobre el cariño que siente por Parton.

La pérdida de su madrina llegó poco antes del lanzamiento de "Bass Persuades", el último proyecto discográfico de Cyrus, del cual se supo que Parton quería tener una participación, pero que la artista se negó porque estaba al tanto de su estado de salud.

"Estoy intentando mantenerme entera, pero la última vez que hablamos —que, de hecho, sería la última vez que hablaríamos— fue precisamente para contarle cosas sobre este disco. Porque, aunque somos muy diferentes, eso es lo que nos hacía tan perfectas la una para la otra. Ella lo sabía y yo también lo sé", se sinceró.

"A Dolly se la conoce, por así decirlo, por lo superficial: el pelo, el maquillaje, el espectáculo, toda esa imagen, pero hay una parte de ella que creo que es la que atrae a todo el mundo: lo real y auténtica que es", dijo Miley.

Según explicó, su madrina fue quien la ayudó a convivir con el personaje de Hannah Montana, cuando este giraba en torno a su vida. "Creo que una forma de entender que puedes tener un personaje y seguir siendo tú misma es porque yo tenía a Dolly. A veces llamo drag a lo que hago, porque la manera en que me presento es la de alguien que es completamente diferente de la persona que alimenta a la tortuga todas las mañanas", agregó.

En ese sentido, recordó una de las grandes enseñanzas que le dejó Dolly: "Una de las cosas de las que hablamos fue que en mis actuaciones siempre lloro. No puedo evitarlo. En End of the World empiezo a llorar, y ella me vio en Letterman y me dijo: ¿Por qué estás llorando?. Porque esa canción trata sobre el fin del mundo y sobre que nunca volveré a ver a mi madre".

Las palabras de Dolly fueron citadas con cariño: "Me dijo: 'La música es evasión. Deja que ellos lloren. Tú tienes que seguir adelante'. Y yo le decía: 'Ya lo sé, pero esta soy yo', y ella me quería precisamente por eso". En tanto, destacó que Parton era "probablemente la única persona en el mundo capaz de cantar I Will Always Love You sin echarse a llorar".

"Yo no puedo. Lloré cantando I Will Always Love You con ella, pero creo que en ese momento sabía que la razón por la que estaba llorando es la misma por la que lloro ahora: porque muchas de las personas que me dan estabilidad y que tengo en mi vida pertenecen a generaciones anteriores a la mía. Y ellos han construido, ladrillo a ladrillo, el camino que yo recorro ahora", se sinceró.

Uno de los grandes consejos que Miley guarda en su corazón fue el del poder de empoderarse sobre su el escenario. "Voy a Nashville y voy a ver a Dolly (...) Y ella me explica por qué tengo que hacer los Grammy. Y yo le digo: 'No puedo. ¿Sabes lo que ha pasado? Siento que todavía estoy en esta etapa de descanso y recuperación'. Y ella me dice: 'Péinate con mucho volumen, ponte un vestido que te encante y, durante ese momento, vas a olvidarte de todo y vas a meterte en tu Hannah Montana, en tu Dolly Parton. Como que tienes esa parte dentro de ti. Tienes esa otra cosa. Es lo que utiliza el ejército, es lo que utilizan los mejores atletas'".

Fuente: Noticias Argentinas.