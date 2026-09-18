“Neumopatía”: el parte médico de Mirtha Legrand tras una nueva internación

La legendaria conductora Mirtha Legrand volvió a ser hospitalizada en el Sanatorio Mater Dei, donde, hace sólo cinco días, había sido dada de alta tras permanecer casi una semana internada. En esta oportunidad, el primer parte médico de este ingreso indica que la diva padece una "neumopatía".

El comunicado que emitió el centro de salud sostuvo: "La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes."

Asimismo y en línea con lo que difundido durante la reciente internación, el texto dio lugar a las palabras del círculo íntimo de Legrand: "Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha. De no mediar cambios daremos un nuevo parte el día lunes".

En esta instancia y según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, la diva “entró por guardia” al sanatorio, se encuentra en proceso de “evaluación” por parte de los profesionales de la salud y su situación habría “empeorado a causa de una recaída”.

Desde el momento del alta, se supo que la diva no regresaría a su trabajo habitual de manera inmediata porque continuaría el proceso de recuperación en su domicilio, por lo que, en la siguiente emisión de su programa, será reemplazada por su nieta, Juana Viale.

El cuadro de salud de la legendaria presentadora atravesó un momento delicado luego de un episodio gripal que derivó en bronquitis, por lo que fue hospitalizada en el mismo centro de salud el pasado 7 de septiembre para realizarse estudios y continuar bajo seguimiento médico.

Fuente: Noticias Argentinas.