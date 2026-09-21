Dolores Fonzi criticó al Gobierno de Milei en el Festival de San Sebastián: “Gente desalmada gobernando”

La actriz y directora argentina Dolores Fonzi realizó una dura crítica al gobierno de Javier Milei cuando le consultaron sobre su diagnóstico sobre el financiamiento a la cultura en Argentina, el cual resumió con la palabra "pésimo", en el prestigioso Festival de San Sebastián.

La artista participó de la presentación de "Mis muertos tristes", la nueva miniserie de Pablo Larraín inspirada en los cuentos de Mariana Enríquez, y aprovechó el espacio para hablar sobre el desfinanciamiento en la industria del cine.

"La situación en Argentina se resume en una frase: pésimo", sentenció Fonzi frente a la prensa española.

Para la actriz, el país está en una situación difícil para producir productos propios: "Vengo acá, en estos encuentros se celebra el cine y se celebra la unión y conocés gente de la industria donde tratás de hacer uniones y puentes. Argentina está en un momento incapacitado para propiciar la otra orilla del puente".

"Entonces está muy complicado, dependemos de las plataformas totalmente, porque ni siquiera se puede gestionar este tipo de coproducciones. Antes trabajábamos con Francia, Bélgica, Alemania; entraban distintos fondos y sucedía que, gracias al instituto que sostenía la gestión, se lograba filmar películas pequeñas o no con estas coproducciones internacionales. Eso ya no es posible", aseguró.

En ese punto, apuntó directamente contra el accionar del gobierno de Milei: "Entonces no solo retiraron los recursos del INCAA, sino que cortaron todo tipo de posibilidad de puente con otros países. Esa es la situación con el cine".

Además, advirtió que el Gobierno también "intentó quitarle los subsidios a los libros, al teatro y así con todo en la cultura". "Supongo que sabemos por qué es: que la cultura, ¿no? Es la memoria y la identidad de los pueblos, es el alma. Gente desalmada gobernando pretende matar lo poco de alma que queda", cerró.

Fuente: Noticias Argentinas.