Homero Pettinato denunció amenazas de muerte de un fan de Sofía Gonet

El streamer Homero Pettinato denunció haber recibido amenazas de muerte provenientes de un fanático de su expareja, la influencer Sofía Gonet, y confesó que el hombre que lo hostiga se presentó en el streaming donde trabaja.

En declaraciones que realizó en Olga, el hijo de Roberto Pettinato expuso el nombre de la persona que, según indica, está obsesionada con su ex: "Tengo una persona que se llama Hernán Bloquero en redes sociales que tiene muchas cuentas falsas además de la suya, que está patológicamente obsesionado con Sofi Gonet. Tiene tatuados los ojos, la espalda y el brazo de ella", indicó.

Y explicó cómo la obsesión llegó a afectarle directamente: "Cuando yo me puse de novio con ella, él se obsesionó de manera muy violenta conmigo y empezó a escribirme ‘te voy a matar’, ‘te voy a buscar en la puerta de Olga’ y ‘te voy a pegar un tiro en la cabeza’, etc."

Según indicó en el streaming, el haber terminado su vínculo con la influencer no hizo que los mensajes amenazantes cesaran: "El tipo nunca se fue de mi vida y me sigue escribiendo de distintas cuentas que me va a matar. Recién levanto la cabeza y estaba parado acá, mirándome a mí así y me hace (haciendo un gesto con la mano en su cuello) y se va caminando, acaba de suceder", contó.

"Vive subiendo historias hablando de Sofi todo el tiempo. Nosotros, un poco con Sofi, lo tomamos como alguien que amenazaba a todos los novios que ella tenga; lo ha hecho con otras parejas de ella", continuó sobre el accionar de la persona que lo amenaza.

A pesar de no darle importancia en un principio, el hecho de que la persona se haya presentado en su lugar de trabajo le generó miedo y malestar por su seguridad. "Lo grave que acaba de suceder es que vino a la puerta de Olga y me amenazó recién y se fue, lo cual ya me da miedo de verdad y tengo que ir a denunciarlo. Quería hacerlo público", reveló.

Fuente: Noticias Argentinas.