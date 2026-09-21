Lali habló sobre la remera de Malvinas y apuntó contra el Gobierno: “Han sido semanas muy difíciles”

La cantante y actriz Lali Espósito habló abiertamente sobre por qué decidió lucir una remera con la frase "Las Malvinas son argentinas" en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

La artista se robó la atención de la prensa al presentarse con la frase que reclama a las Islas Malvinas como argentinas en una remera, con la misma tipografía que tenía la bandera que los jugadores de la Selección argentina levantaron en el enfrentamiento ante Inglaterra, en el marco del Mundial 2026.

La artista se encuentra en España para la presentación de Glaxo, la película dirigida por Benjamín Naishtat que competirá en la 74° edición del certamen. Al ser consultada por la prensa española por el gesto, sostuvo que es un mensaje que ella puede expresar desde su posición de privilegio.

"Porque es una remera, pero el mensaje no lo es", señaló y agregó: "Han sido semanas muy intensas en la Argentina, donde el tema de Malvinas está en nuestra vida cotidiana, está siempre, pero se habló mucho últimamente, inclusive el Gobierno Nacional se ha expresado sorpresivamente de otra manera con respecto a nuestra soberanía".

En ese sentido, dijo que sintió que "era una buena oportunidad" para expresarse: "Yo soy argentina y no me gusta subestimar los espacios que puedo ocupar, los privilegios de los que puedo gozar siendo artista y teniendo la suerte de venir, por ejemplo, esta vez a este gran festival".

La cantante aprovechó para dar visibilidad a la causa detrás de la remera con gran significado: "Había una campaña de quienes hicieron esa remera, que lo recaudado en la venta de esa remera de Malvinas es para los ex combatientes de Tigre".

A su vez, habló sobre la situación que llevan los excombatientes desde que asumió el presidente Javier Milei: "Entonces me pareció interesante participar de esa búsqueda de poder ayudar a excombatientes que han sido muy vapuleados por el Gobierno Nacional desde que asumió".

"Es un tema muy importante en la historia argentina y que, generación tras generación, está puesto nuestro corazón en la búsqueda de eso, de nuestra tierra, de nuestra soberanía", explicó.

Es por ello que Lali Espósito decidió brindar su apoyo desde la alfombra roja de uno de los eventos más importantes del mundo del cine: "Es un tema muy difícil y muy profundo y a veces pequeños gestos que pueden parecer un poco boludos, como ponerse una remera, significan mucho para la sensación de empatía y de acompañamiento a otros argentinos que nos están mirando a nosotros en una foto o en un festival internacional o donde sea".

Fuente: Noticias Argentinas.