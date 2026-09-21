El reconocido artista Luis Miguel anunció el "Tour 2027" en sus redes sociales, tras el impacto musical que causaron los recitales que se llevaron adelante durante la gira llevada a cabo entre 2023 y 2024.

El "Sol de México" regresará a las tablas y demostrará una vez más que es mucho más que un intérprete, sino un fenómeno cultural que supo atravesar décadas con una vigencia inquebrantable.

Desde su debut cuando era apenas un niño hasta consolidarse como una de las voces más admiradas del mundo, el cantante construyó una carrera única, llena de récords, premios y momentos que quedaron grabados en la memoria colectiva de América Latina.

Nacido en San Juan, Puerto Rico, pero criado en México, Luis Miguel Gallego Basteri mostró desde muy joven un talento fuera de lo común. A los 11 años lanzó su primer álbum, Un sol, y rápidamente se convirtió en un ídolo juvenil.

Pero lejos de quedarse en el fenómeno de moda, supo reinventarse y madurar artísticamente hasta convertirse en una de las figuras más respetadas de la música en español.

A lo largo de su carrera, Luis Miguel exploró diversos géneros: desde el pop y las baladas románticas hasta el bolero, género que ayudó a resucitar con sus recordados discos Romance (1991), Segundo romance, Romances y Mis romances, que vendieron millones de copias y reintrodujeron la obra de grandes compositores como Armando Manzanero y Agustín Lara a las nuevas generaciones.

Fuente: Noticias Argentinas.