Lionel Richie regresa al hospital por un problema cardíaco

El reconocido cantante Lionel Richie volvió a ser hospitalizado tras sufrir otro problema cardíaco y se vio obligado a cancelar tres próximos conciertos de su gira por Estados Unidos, de acuerdo con reportes de TMZ.

De acuerdo con la información en portales internacionales, el artista se encuentra hospitalizado y recibiendo tratamiento para la fibrilación auricular, una afección que se caracteriza por un ritmo cardíaco irregular, mediante una ablación, un procedimiento mínimamente invasivo que busca restablecer el ritmo normal del corazón.

Su representante dialogó con la prensa estadounidense y confirmó que la intervención salió a la perfección.

Sin embargo, el cantante de 77 años se vio obligado a cancelar las próximas tres fechas de Lionel con Earth, Wind & Fire, que estaban previstas para este sábado en San Francisco, el 30 de septiembre en Chicago y en Columbus, Ohio, para el 2 de octubre.

“Lionel se sometió a un procedimiento habitual para tratar la fibrilación auricular (FA). El médico informó que todo salió a la perfección. Lionel se encuentra muy bien, pero se tomará un tiempo de descanso y pronto volverá a los escenarios”, indica un comunicado difundido por Page Six.

Esta hospitalización es la tercera en los últimos meses. El cantante ingresó voluntariamente al St. Louis Hospital después de un concierto, y pasó varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a problemas cardíacos.

Finalmente, recibió el alta médica después de tres días hospitalizado y fue enviado a su hogar.

Fuente: Noticias Argentinas.