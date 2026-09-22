Shakira ayudó con la construcción de un colegio con lugar para 1.700 estudiantes

La estrella colombiana Shakira realizó una inversión millonaria de casi cuatro millones de dólares para la construcción de la Institución Educativa Lomas del Peyé, un proyecto educativo de gran envergadura en la ciudad de Cartagena, a través de su fundación Pies Descalzos.

Según datos oficiales, el centro educativo abrió sus puertas en febrero de 2014, con una inversión global de ocho millones de dólares, de la cual la cantante aportó el 46% del presupuesto total, mientras que el resto provino de diversos aliados del sector público y privado.

De acuerdo con lo difundido por la fundación, la Institución Educativa Lomas del Peyé ocupa un terreno de 7.780 metros cuadrados en el barrio La María, posee 55 espacios funcionales y tiene una capacidad de albergar a 1700 alumnos de diversas edades, ya que abarca el nivel inicial, primaria y secundario.

El espacio incluye aulas especializadas, una biblioteca, un comedor, instalaciones deportivas y un centro para uso de la comunidad que funciona como un centro de desarrollo integral de las familias de los habitantes de la zona.

La construcción del centro educativo generó un impacto en la socioeconomía de Cartagena, ya que generó alrededor de 350 y 400 empleos directos, según la información difundida por la Fundación Pies Descalzos. El 60% de ellos provienen de personas residentes de barrios vecinos, por lo que la obra significó un motor para la economía regional durante el periodo de edificación.

A más de diez años de su apertura, la institución recibe cada año a más de mil niños y niñas con el objetivo de continuar con el crecimiento de la zona y la calidad del aprendizaje de los menores. La gestión del colegio permanece activa y centraliza gran parte de las actividades sociales de la comunidad próxima al barrio La María.

Fuente: Noticias Argentinas.