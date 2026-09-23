De Paraná al Movistar Arena: Paracima y RB Sucesos acompañan el crecimiento de Él Mató a un Policía Motorizado

Las productoras paranaenses integran desde 2022 el equipo de management y booking de la banda platense, que volvió a agotar el Movistar Arena ante más de 14.000 personas. El trabajo conjunto incluye fechas en Argentina y giras por distintos países de América.

Él Mató a un Policía Motorizado volvió a llenar el Movistar Arena. Más de 14.000 personas acompañaron a la banda platense en su regreso al estadio porteño, dos años después de su anterior presentación allí. Detrás de esa etapa de crecimiento también hay trabajo realizado desde Paraná. Paracima Producciones y RB Sucesos, dos productoras de la capital entrerriana, forman parte desde hace más de cuatro años del equipo de management y booking de Él Mató, participando de la planificación y gestión de presentaciones tanto en Argentina como en el exterior.

La relación comenzó en 2022. Desde entonces, ambas productoras acompañaron al grupo en conciertos de gran escala dentro del país y en giras que incluyeron México, Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Uruguay y Chile.

El nuevo Movistar Arena significó además el segundo lleno de la banda en ese escenario. El antecedente había sido en septiembre de 2024, durante la gira de Súper Terror, cuando también agotó las localidades.

Esta vez, el concierto recorrió distintas etapas de los más de veinte años de historia de Él Mató, combinando canciones recientes con temas que acompañan al grupo desde sus primeros discos, en una puesta que incorporó un importante despliegue audiovisual.

Formada en La Plata, la banda fue ampliando con los años su circulación fuera de la escena independiente argentina hasta consolidar una presencia sostenida en distintos países de habla hispana.

En ese recorrido obtuvo, entre otros reconocimientos, el Latin Grammy a Mejor Álbum de Rock en 2022 por Unas vacaciones raras y el Premio Gardel a Mejor Álbum de Rock en 2024. En 2026 fue nominada en la categoría Mejor Álbum Grupo de Rock por Sesión 20° Aniversario.

Una agenda que sigue fuera del país

El trabajo de Paracima y RB Sucesos junto a Él Mató continuará durante los próximos meses con una agenda que alternará presentaciones argentinas y fechas internacionales.

La próxima parada será este sábado 26 de septiembre en Montevideo. Luego llegará una gira por Perú, con presentaciones el 1 de octubre en Arequipa y el 2 en Lima.

El recorrido seguirá por Brasil: Porto Alegre, el 10 de octubre, y São Paulo, el 11. Después la banda regresará a Argentina para presentarse el 16 en Tucumán, el 17 en Jujuy y el 24 de octubre en Rosario, dentro del Festival Bandera.

La agenda ya tiene además una fecha para 2027: el 6 de febrero, Él Mató a un Policía Motorizado será parte del Cosquín Rock.

Para Paracima Producciones y RB Sucesos, ese calendario prolonga una experiencia que comenzó cuatro años atrás y que hoy coloca a dos productoras paranaenses dentro del equipo que acompaña uno de los momentos de mayor convocatoria y proyección internacional de la banda.