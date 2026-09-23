El cineasta Harvey Weinstein fue condenado a 15 años de prisión por abuso sexual

El cineasta Harvey Weinstein fue condenado a 15 años de prisión por haber agredido sexualmente a la exasistente de producción Miriam Haley, en 2006, en Nueva York, por lo que ya contaba con una pena de cárcel que luego fue anulada: el caso dio lugar al movimiento #MeToo que obtuvo reconocimiento internacional.

El caso quedó cerrado este miércoles en manos de un tribunal de Manhattan, encabezado por el juez Curtis Farber, que ratificó la culpabilidad del empresario del séptimo arte, cuyo proceso había iniciado en 2017 y que, en un principio, buscaba una condena de 20 años en base a la solicitud de la fiscalía, mientras que la defensa había pedido que se redujera a nueve.

La querella indicó que el responsable del hecho obligó a la víctima a practicarle sexo oral en 2006, en una habitación de hotel. Sin embargo, el caso de Haley no se trata de un hecho aislado, sino que el fundador de Miramax recibió acusaciones por parte de más de una docena de mujeres.

El proceso judicial incluyó un total de tres juicios en dos estados diferentes. Incluso, en 2013, un jurado lo declaró culpable de violar a la aspirante a actriz Jessica Mann; pero en 2024 el Tribunal Supremo de Nueva York anuló ambos veredictos bajo el argumento de que Weinstein se vio perjudicado por el testimonio de otras mujeres que no eran parte del caso.

Si bien el exdirector puede apelar esta sentencia, enfrenta también una demanda civil por supuesta agresión sexual contra una mujer que habría sido víctima del hecho en 2013. Además, la acusación formal que fue presentada la semana pasada también apuntó contra el empresario James Dolan.

Fuente: Noticias Argentinas.