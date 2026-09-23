Luck Ra trató de “traidor” a Tiago PZK por estar con La Joaqui

El cantante Facundo Almenara Ordóñez, conocido artísticamente como Luck Ra, habló por primera vez sobre la relación de su ex pareja, La Joaqui, con su amigo, Tiago PZK, y calificó a este último como "un traidor", aunque les deseó a ambos "que sean felices".

“Yo considero que es libre de hacer lo que quiera”, opinó sobre el nuevo vínculo que inició su ex pareja, a pocas semanas de terminar la relación con él tras más de dos años. El cantante estuvo presente en el evento promocional de MasterChef Celebrity y dialogó con la prensa, aunque después de su entrevista con Sálvese quien pueda, se negó a dar notas, según supo la Agencia Noticias Argentinas, que también estuvo presente en el evento.

El artista cambió su tono cuando opinó sobre Tiago PZK, a quien consideraba un amigo. “Él venía a casa, se quedaba a dormir, hacíamos asados juntos”, recordó cuando le mencionaron la veracidad de su vínculo de amistad.

Luck Ra confirmó que Tiago fue quien buscó a La Joaqui en el aeropuerto luego de que ellos terminaran su relación y sostuvo que se sintió traicionado por su accionar. “No sé cómo decirlo, sin que me tiemblen las manos, te soy sincero, pero sí me parece un traidor”, expresó. “Obviamente que duele”, dijo a corazón abierto.

Sobre la supuesta versión de que Tiago y La Joaqui le avisaron que estaban iniciando un romance, él negó la existencia de una charla: “Eso no ocurrió. No”.

“Espero, de todo corazón, que por lo menos sean felices, qué sé yo, eso es lo único que puedo desear. Yo he decidido terminar la relación porque ya no estábamos siendo felices, yo ya no la estaba pudiendo hacer feliz”, sentenció.

Fuente: Noticias Argentinas.