Se conoció la causa de muerte de Hayden Panettiere: “Efectos tóxicos del fentanilo”

Las autoridades de Carolina del Sur dieron a conocer la causa de muerte de la actriz estadounidense Hayden Panettiere, quien falleció el pasado 16 de agosto a los 36 años de edad y la causa fue catalogada como "accidental".

Según la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la protagonista de Triunfos robados murió por “efectos tóxicos del fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina”.

La actriz había hecho públicos sus problemas de adicción y las dificultades que atravesó tras alcanzar la fama a una edad temprana y la causa estaba siendo investigada por la oficina del forense del condado de Greenville debido a la sospecha de que obtuvo drogas ilícitas y, posiblemente, falsificadas de un distribuidor en el sur de California.

Panettiere fue encontrada inconsciente en un Airbnb de Greenville, boca abajo y con las piernas cruzadas en posición sentada y los paramédicos no pudieron reanimarla, de acuerdo con el informe del forense obtenido y divulgado por The Associated Press.

Dos hombres, que luego fueron identificados por la Policía como el novio de Panettiere y el hermano de este, la encontraron sobre un sofá cama con un tono morado en su piel. Uno de ellos le administró dos dosis de Narcan y llamó al 911 después de que la joven continuara sin responder.

En sus declaraciones a la Policía, uno de los hombres dijo no estar al tanto del consumo ilegal de Panettiere, aunque sostuvo que la actriz “era muy buena ocultando" su consumo de drogas. Por otra parte, el forense encontró polvo en la maleta de la actriz y pastillas sobre una mesa que dieron positivo para fentanilo.

Según trascendió en el informe, la actriz había salido de un centro de rehabilitación de drogas apenas unas semanas antes de su fallecimiento.

Fuente: Noticias Argentinas.