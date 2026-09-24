U2 anunció la fecha de lanzamiento de "Carnaval de Luz", su esperado nuevo álbum

U2 anunció el lanzamiento de "Carnaval de Luz", su esperado nuevo álbum. Con fecha de lanzamiento prevista para el 13 de noviembre, este nuevo disco es el decimosexto álbum de larga duración de la banda.

Producido por Jacknife Lee, esta colección de 12 canciones aborda temas como la espiritualidad, la amistad, la libertad y la perseverancia, y llega poco después de que el grupo lanzara por sorpresa dos EP de seis canciones a principios de este año: "Days Of Ash" y "Easter Lily".

Ambos EP siguieron el calendario litúrgico, al igual que este álbum, que se sitúa antes que ellos en la cronología, haciendo referencia al Carnaval, una celebración de la carne que precede a la Cuaresma, un período de reflexión y al renacimiento de la Pascua.

Cómo es el nuevo disco de U2

Hoy la banda un adelanto del álbum, el divertido y enérgico primer sencillo "Silencio" cuyo video fue grabado en la Ciudad de México por Cliqua, Pasqual Gutiérrez y Raúl “RJ” Sánchez. Además de ser su primer álbum con material nuevo en casi una década, "Carnaval De Luz" también llega en el 50 aniversario de la formación de la banda e incluye "Torn", un dúo entre Bono y la fallecida Dolly Parton, en la que es su última actuación vocal grabada.

Lista de canciones de "Carnaval de Luz"

-Go (Carnaval De Luz)

-La Reina

-Street Of Dreams

-The Mirror Maker (Rosalía)

-SuperficialityIf The World Is At War We Better Not Be

-Silencio

-The Greatest Show On Earth

-Glorify

-Midnight Sunshine

-Can’t Stop Us NowTorn (Feat. Dolly Parton)

Fuente: Ámbito.