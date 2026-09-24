Un cantante de cuarteto fue imputado por la cuota alimentaria y citado durante un show

Imagen compartida por el cantante, al festejar sus 25 años en la música junto a su hijo.

El cantante de cuarteto Damián Córdoba fue imputado por cinco hechos de presunto incumplimiento de los deberes de asistencia familiar vinculados con la cuota alimentaria de su hija de 14 años y fue notificado de la causa durante un baile que brindaba en el club Atenas de Córdoba.

La imputación fue dispuesta el 16 de septiembre por el fiscal Juan Pablo Klinger, según indicaron medios locales, luego de una investigación que se inició a partir de una denuncia de la madre de la adolescente y que comenzó en el fuero de Familia antes de pasar a la Justicia penal.

La acusación comprende distintos períodos en los que el músico habría omitido realizar los pagos correspondientes o los habría efectuado de manera acumulada y fuera de los plazos establecidos, tal como señaló Cadena 3.

La Fiscalía habría reunido testimonios, informes de bases de datos públicas y privadas, movimientos bancarios y otros elementos durante la investigación, mientras que la cuota alimentaria había sido fijada por la Justicia de Familia en una suma equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

La notificación judicial se concretó el domingo pasado durante una presentación de Córdoba en el club Atenas, debido a que hasta ese momento la Fiscalía no había logrado ubicar un domicilio donde comunicarle formalmente la citación.

El músico se presentó posteriormente ante Tribunales, acompañado por su abogado defensor, Fabricio Ciacci, donde fue informado de los hechos que se le atribuyen y de las pruebas incorporadas al expediente.

Durante la indagatoria, Córdoba negó los hechos y se abstuvo de declarar, aunque dejó constancia de un depósito de 10 millones de pesos y asumió el compromiso de completar el pago de la deuda durante la semana siguiente, según medios locales.

La defensa también informó que el cantante se comprometió a cumplir con la cuota mensual, establecida en un millón de pesos, mientras continúa el proceso judicial.

El músico permanecerá en libertad durante la investigación, debido a que se presentó ante la Justicia, fijó domicilio y asumió el compromiso de afrontar la deuda, de acuerdo con lo informado por medios cordobeses.

Fuente: Noticias Argentinas.