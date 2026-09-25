De Beto Casella hasta Ricardo Montaner: los famosos se despidieron de Oscar “El Negro” Oro

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de "El Negro" González Oro se multiplicaron los mensajes de despedida en redes sociales.

El mundo del espectáculo lamentó la pérdida del periodista Oscar "El Negro" González Oro, que murió este viernes a los 74 años en su hogar de Punta del Este, Uruguay y, por tanto, numerosas figuras del espectáculo expresaron sus condolencias hacia la familia.

Músicos, periodistas y colegas recordaron con cariño al comunicador, así como el conductor Eduardo Feinmann se expresó a través de su cuenta de X: "Inmenso dolor. Te quiero, te querré siempre".

Fabián Doman le dedicó unas palabras en el stream Carnaval: "Un tipazo, uno de los más grandes hombres de la historia de la radio en Argentina. Se ha ido un grande de la radio en serio, no uno más. Siempre voy a decir que creo que no fue reconocido en su dimensión profesional. Saludo a su familia".

La panelista Laura Ubfal lo definió como "solitario, nostálgico y talentoso": "Compartí con el Negro muchos años en el momento más exitoso de Radio 10 y tengo de él el recuerdo de un apasionado, de un hombre cultísimo, exigente y muy efectivo a la hora de crear una comunidad de oyentes que fue única en su momento".

Pilar Smith, Claudio Savoia y María Belén Ludueña también expresaron sus condolencias en sus redes sociales.

Baby Etchecopar recordó a El Negro Oro: "No nos vamos a olvidar jamás"

El conductor de Radio Rivadavia lamentó con profundo dolor la pérdida de su gran amigo, de quien aseguró tener "miles de recuerdos" porque fueron 16 años interrumpidos de "verse todo el día, todos los días haciendo Radio 10 y shows".

Su larga amistad data de hace 44 años, que se conocen, y 24 años trabajando juntos: "Los recuerdos son siempre, siempre felices, con un humor ácido los dos. Siempre bien, porque además nos conocíamos hace 44 años y 24 años que veníamos haciendo radio juntos; uno en un lado, otro en el otro".

"Mis hijos le decían tío y la mamá de mis hijos, que falleció, lo amaba —remarcó— como un hermano. Ese es mi recuerdo del Negrito. Mucho dolor. Como ya estaba en Uruguay, nos acostumbramos a no vernos, pero no nos vamos a olvidar jamás", cerró Etchecopar.

Beto Casella habló con el Negro Oro recientemente

Al hablar sobre la muerte del periodista, el conductor recordó que le escribió el pasado 19 de septiembre: “Mi último mensaje decía ‘Fuerza, Negrito, va a estar todo bien’”. Y explicó: “De la nada, el sábado le mandé un mensaje como nos mandábamos habitualmente para saber cómo estaba. Me dijo que se encontraba bien y me comentó que, con algunos achaques que le impedían movilizarse bien, pero que el resto estaba bien”.

Al igual que el empresario Daniel Hadad, Casella sostuvo que su amigo “no daba detalles sobre sus problemas de salud de los últimos años”: “Mi último mensaje decía ‘Fuerza, Negrito, va a estar todo bien’, intercambiamos unos stickers y ahora siento que fue una despedida”, repasó Beto.

Sobre Oro, destacó: “Era muy formado, tenía una carrera rara, como pocos porque a los 40 años aproximadamente conducía en una radio y lo conocía poca gente, hasta que lo llevaron a Radio 10. La popularidad lo agarró de grande. Vivió una buena vida, hizo lo que quiso, tuvo una vida lindísima. Que descanse en paz el Negrito”.

Daniel Hadad: "Oscar padecía una enfermedad hace mucho tiempo"

En diálogo con A24, el empresario dijo que no le sorprende el fallecimiento de su amigo: "Lamentablemente, esto era algo que se esperaba. Óscar estaba sufriendo y mucho... solo hablábamos por teléfono en los últimos tiempos; no quería que lo viéramos como estaba. Él padecía una enfermedad hace mucho, mucho tiempo. Yo tuve mi último encuentro con él en enero y ya le costaba, ya había perdido mucho peso y le costaba caminar. Y desde enero hasta hoy fue una larga agonía".

En ese sentido, lamentó cómo la enfermedad afectó a su amigo: "En los últimos diálogos telefónicos, hasta era difícil escucharlo... no era Óscar, era una sombra del gran Óscar que fue uno de los tipos que revolucionó la radio, los medios. Un tipo increíble, la verdad que es una pérdida".

La amistad de Oro y Hadad iba mucho más allá de lo profesional: "En lo humano, era un tipo muy querible. Yo creo que Óscar, como mucha gente en esta profesión, tiene una cara profesional muy, muy buena, y en lo personal Óscar era un tipo de esos diferentes, muy amigo de sus amigos. Una enorme pena porque era una bestia radial; yo digo que es un antes y un después. El Negro Oro es de esas bestias químicamente puras de la radio".

Nelson Castro: "El Negro Oro me contaba que estaba bien"

En diálogo con TN, el conductor de Radio Rivadavia confesó haber tenido una charla reciente con el periodista: "La verdad que es una triste sorpresa. Yo he tenido contacto con él hace poco tiempo y me contaba que estaba realmente bien".

En ese sentido, recordó al periodista como "un hombre muy culto" con "un nivel de liderazgo indiscutible, sobre todo lo que fue el ciclo en Radio 10, que fue el hallazgo de Daniel Hadad. Fue un remedio en la elegancia de lo que era la Radio Rivadavia de los años dorados".

Teté Coustarot atesora con cariño sus recuerdos con el Negro Oro

La periodista habló sobre el lado más personal del Negro Oro: “Él era un gran anfitrión, le encantaba hacer asados, le encantaba que la gente comiera y se sintiera bien y te recibía en su casa, ponía velas, ponía toda una escenografía muy especial”.

Y agregó: “Era muy divertido porque siempre tenía anécdotas, cuentos, historias, reflexiones y esa risa que todos recordamos. Te diría que encontrarse con él era una especie de sube y baja. Nunca te ibas a aburrir”.

Ricardo Montaner lamentó la pérdida de su amigo

El cantante reflexionó sobre el fallecimiento del ícono de la radio, porque "se están yendo" sus amigos: “Era un caso serio, mi querido Negro Oro. El tipo tenía tanta confianza con nosotros que llamaba a casa y decía: ‘Llegó el tío, ¿a qué hora voy?’”.

“Siempre nos entregó su cariño sin mezquindad ninguna. Se me están yendo los amigos, che. Cuánto siento esta pérdida. Nos pueden dar el pésame porque lo sentimos profundamente”, cerró el artista.

Fuente: Noticias Argentinas.