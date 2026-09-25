Dove Cameron y Damiano David, vocalista de Måneskin, se casaron en Italia

La actriz Dove Cameron y el líder de Måneskin, Damiano David, se casaron en el histórico ayuntamiento de Montalcino, Toscana, Italia, luego de tres años de noviazgo.

La pareja dio el sí el jueves y se mostró sonriente ante la prensa tanto antes como después de la ceremonia. La ex estrella de Disney y el músico italiano anunciaron su compromiso el pasado enero, aunque llevan comprometidos desde octubre de 2025.

Para esta fecha importante, los recién casados lucieron trajes similares: ella usó uno en color blanco, ceñido a la cintura y una capa vaporosa, mientras que David tenía una vestimenta color marfil con una bufanda de seda.

Cameron y Domiano iniciaron un vínculo después de que la actriz asistiera a uno de los conciertos del rockero en Måneskin en septiembre de 2023, lugar donde se conocieron.

En declaraciones televisivas, Dove Cameron habló sobre cómo fue la propuesta de matrimonio y que, a pesar de que se lo veía venir, la situación la tomó por sorpresa. Lejos de elegir un lugar romántico, David realizó la pregunta cuando ambos estaban armando las valijas para un viaje.

“Estaba tan preparada hasta este preciso momento, que entré corriendo a la otra habitación presa del pánico, pensando: '¿Debería pintarme las uñas?'. ¿Qué hago? Tengo que estar lista”, relató Doce y agregó con humor: “Por un momento se me olvidó cómo funcionar; mi cerebro se partió por la mitad”.

En ese sentido, el cantante le explicó por qué decidió ese momento para la gran pregunta. “Tenía algo en la mano y me dijo: ‘Sé que algunas chicas quieren pétalos de rosa. Sé que tal vez esperabas algo grande, pero nuestra vida es tan intensa y está llena de tantos momentos de gloria pública que ya no hay lugar para el romanticismo”, compartió Cameron.

“Así que quería hacer esto aquí, en nuestra casa, porque quiero lavar los platos, lavar la ropa, cocinar juntos, te quiero con tu camiseta grande. Esta es la vida que elijo y espero que tú hayas elegido la misma. ¿Te casarías conmigo?”, indicó.

Fuente: Noticias Argentinas.