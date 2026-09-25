Murió “El Negro” González Oro, ícono de la radio argentina

El periodista Oscar "el Negro" González Oro murió este viernes a los 74 años. El ícono de la radio argentina, se encontraba en Punta del Este, Uruguay, donde vivía al momento del lamentable deceso.

En conversación con Noticias Argentinas, colegas cercanos al comunicador informaron que atravesaba un "problema de salud", por lo que "venía mal" desde hace por lo menos "diez días". Además, indicaron que el conductor habitaba en el domicilio ubicado en Manantiales y que, en el momento del fallecimiento, no sé encontraban sus hijos Agustín, fruto de su matrimonio con Estela, y Pablo, hijo de su hermano Armando a quien crió y adoptó como un hijo del corazón.

Nacido en Mendoza el 16 de octubre de 1951, construyó una extensa trayectoria en los medios, con una carrera que se desarrolló principalmente en radio y televisión.

Durante varias décadas, al frente de diferentes programas, logró consolidarse como una de las voces más reconocidas de la radiofonía argentina.

Uno de los principales hitos de su carrera fue su paso por Radio 10, donde condujo "El oro y el moro", ciclo que logró una amplia repercusión y se convirtió en uno de los espacios destacados de la radio argentina. A lo largo de su trayectoria también participó de numerosos programas de radio y televisión.

Después de casi 15 años en Radio 10, González Oro dejó la emisora en 2014 y continuó su carrera en Radio La Red, donde estuvo al frente de distintos espacios. Ese mismo año también se produjo su regreso a Radio 10 con el ciclo "Negro en la Diez".

En 2020 se incorporó a Radio Rivadavia, donde condujo "Tarde pero temprano" y posteriormente "La vida misma". En marzo de 2021 anunció que se retiraría de los medios después de 35 años de trayectoria y realizó su última emisión el 2 de abril de ese año, desde Uruguay, donde estaba radicado desde agosto de 2020.

"El oro y el moro" comenzó a emitirse en Radio 10 en 1999 y permaneció al aire durante 15 años, con González Oro al frente de la franja matutina. El ciclo combinaba información, actualidad, deportes y espectáculos, y entre sus integrantes estuvieron Eduardo Feinmann, Laura Ubfal, Fernando Carlos y el médico Claudio Zin.

Además, en televisión, participó de ciclos como "Polémica en el Bar", "Los unos y los otros" y "Nosotros a la mañana", entre otros.

Fuente: Noticias Argentinas.