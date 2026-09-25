Nuevo parte de Mirtha Legrand, la diva continúa internada: ¿qué se sabe sobre su salud?

La diva de los almuerzos, Mirtha Legrand, continúa internada recuperándose de un cuadro de “neumopatía” en el Sanatorio Mater Dei, según señaló el parte médico difundido este viernes, en el cual se detalló que “se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio”.

De acuerdo con la información, basada en el parte médico, la conductora "continuará internada hasta completar su recuperación para poder volver a sus actividades diarias".

"Agradecemos especialmente a todos la comprensión y respeto acerca de cómo informan de su estado", indicó el parte firmado por el Dr. Enrique Echagüe.

¿Qué decía el último parte?

El centro médico difundió un comunicado sobre la salud de la diva el pasado miércoles y sostuvo: “La Sra. Mirtha Legrand continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación con buena evolución”, indicó el escrito firmado por el Dr. Enrique Echagüe, director médico del citado centro de salud.

“Permanecerá internada durante los próximos días con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados”, añadió. “Su familia y profesionales médicos agradecen los saludos y muestras de cariño”, expresó el escrito, a la vez que culminó: “De no mediar inconvenientes el viernes próximo enviaremos un nuevo parte médico”.

Fuente: Noticias Argentinas.