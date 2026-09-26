Johnny Depp debuta como escultor con una obra inspirada en un dibujo de su hijo

El actor estadounidense Johnny Depp debutó en el terreno de la escultura con The Bunnyman, una obra de dos metros de altura realizada en bronce blanco que se exhibe en la 21ª edición de la feria Contemporary Istanbul, uno de los principales encuentros de arte contemporáneo de Turquía.

La pieza, instalada al aire libre en Tersane Istanbul, representa una figura híbrida entre un ser humano y un conejo. Aunque se trata de la primera incursión de Depp en la escultura, el personaje forma parte desde hace tiempo de su producción como artista visual y apareció anteriormente en dibujos y pinturas.

El origen de The Bunnyman se remonta a un dibujo realizado por Jack, hijo del actor, cuando tenía alrededor de cinco años. Según explicó la Fundación Sigg Art, responsable de llevar la pieza a la feria, aquel trazo infantil hizo que Depp recordara un sueño recurrente que había tenido aproximadamente a la misma edad, en el que aparecía una misteriosa figura sin rostro.

A partir de esa conexión entre el dibujo de su hijo y sus propios recuerdos infantiles, Depp desarrolló al personaje en distintas obras hasta trasladarlo ahora por primera vez a las tres dimensiones. La figura, concebida como una especie de guardián mitad humano y mitad conejo, sostiene además una espada.

La escultura fue realizada en colaboración con Sigg Art Foundation, Pantheon Art y la Fonderia Artistica Battaglia de Milán, especializada en fundición artística, mediante la técnica de la cera perdida.

The Bunnyman integra el conjunto de obras de gran formato desplegadas en Tersane Istanbul, los antiguos astilleros otomanos ubicados sobre el Cuerno de Oro y reconvertidos en un complejo cultural y comercial.

La feria, que se desarrolla hasta el 27 de septiembre, reúne este año 1.372 obras de 736 artistas de 16 países, representados por 70 galerías. Entre las piezas monumentales también sobresale “Juana”, una escultura de siete metros del artista español Jaume Plensa.

Johnny Depp, un artista multifacético

La escultura amplía una faceta artística que Johnny Depp desarrolló en paralelo a su extensa trayectoria como actor. Además de sus trabajos en cine, el protagonista de El joven manos de tijera y Piratas del Caribe mantiene desde hace décadas una estrecha relación con la música y las artes plásticas. Como guitarrista integró distintos proyectos y en 2015 formó Hollywood Vampires junto a Alice Cooper y Joe Perry, grupo con el que grabó discos y realizó giras internacionales.

En los últimos años, Depp también ganó visibilidad como pintor y dibujante, con exposiciones y colecciones centradas principalmente en retratos de figuras de la cultura popular. En 2022 presentó Friends & Heroes, una serie dedicada a personalidades que lo inspiraron, entre ellas Bob Dylan, Keith Richards, Elizabeth Taylor y Al Pacino. “The Bunnyman” representa ahora un nuevo paso en ese recorrido creativo: el salto de la pintura y el dibujo hacia la escultura, con una obra que recupera además elementos de su historia familiar y de su propia infancia.

Fuente: Noticias Argentinas.