La historia real de Lizzie Borden, la mujer detrás de la serie de Netflix conocida como la "loca del hacha"

La historia de Lizzie Borden volvió al centro de la escena con Monster: The Lizzie Borden Story, la cuarta temporada de la antología creada por Ryan Murphy e Ian Brennan. La producción de Netflix recupera uno de los casos criminales más famosos de Estados Unidos y reconstruye el doble asesinato ocurrido en Fall River, Massachusetts, en 1892.

Lizzie fue la única persona acusada formalmente por las muertes de su padre, Andrew Borden, y su madrastra, Abby Borden. Sin embargo, pese a las sospechas y a las pruebas presentadas durante el proceso, fue absuelta en junio de 1893. Más de un siglo después, el caso continúa sin una resolución definitiva sobre quién cometió los crímenes.

Qué ocurrió con Lizzie Borden y su familiaLizzie Borden nació en 1860 en Fall River, dentro de una familia acomodada. Su padre había construido una importante fortuna vinculada con los negocios inmobiliarios, las fábricas textiles y otras actividades. Tras la muerte de la madre de Lizzie, Andrew se casó con Abby Durfee Gray en 1866.

La relación entre Lizzie, su hermana Emma y su madrastra era complicada. Las hermanas la llamaban “señora Borden” en lugar de madre y cuestionaban que su padre ayudara económicamente a los familiares de Abby. Durante el verano de 1892, las tensiones familiares aumentaron y las dos hermanas regresaron a Fall River pocos días antes de los asesinatos.

El 4 de agosto de 1892, Abby fue encontrada muerta en una habitación de la vivienda. Andrew regresó a la casa alrededor de las 10.30 y poco después también fue asesinado. Abby recibió numerosos golpes con un hacha y Andrew sufrió múltiples heridas en la cabeza. La escena ocurrió durante la mañana, en una vivienda ubicada en una zona transitada, pero nadie aseguró haber visto al responsable.

Las sospechas sobre Lizzie y el juicio que terminó en absolución

Desde el comienzo, los investigadores centraron sus sospechas en Lizzie Borden. Su comportamiento y las distintas versiones que ofreció sobre lo que había hecho durante aquella mañana fueron considerados elementos relevantes por la acusación. En el sótano de la vivienda también apareció la cabeza de un hacha con el mango roto.

Lizzie sostuvo que se trataba de manchas relacionadas con su menstruación y los investigadores finalmente no analizaron aquellas ropas. También surgió durante la investigación la compra de ácido cianhídrico realizada por Lizzie poco antes de los asesinatos, aunque la defensa afirmó que pretendía utilizarlo para limpiar abrigos de piel.

La fiscalía, sin embargo, no consiguió demostrar de manera concluyente que el hacha encontrada fuera el arma utilizada, ni pudo establecer dónde se encontraba Lizzie exactamente en el momento de los asesinatos. El juicio terminó con su absolución en junio de 1893, después de una deliberación del jurado que duró menos de una hora.

Qué es verdad y qué cambia la serie de Netflix

La nueva producción toma hechos reales como punto de partida, pero no reproduce literalmente la historia documentada. Netflix presenta a Lizzie interpretada por Ella Beatty y reconstruye su entorno familiar desde una perspectiva dramática, mientras incorpora situaciones y vínculos que no están respaldados por la evidencia histórica disponible.

Uno de los cambios más importantes está relacionado con Bridget “Maggie” Sullivan, la empleada de la familia. La serie desarrolla una relación mucho más cercana y una participación en los crímenes que no está demostrada históricamente. También incorpora elementos relacionados con la vida personal y la salud de Lizzie que no cuentan con respaldo documental suficiente.

La producción también conecta a Lizzie con otras figuras criminales, entre ellas Aileen Wuornos, interpretada por Sarah Paulson. Esa relación forma parte de la construcción narrativa de la serie y no corresponde a una conexión histórica entre ambas mujeres. La historia real, en cambio, mantiene su principal interrogante: Lizzie fue acusada, juzgada y absuelta, y nunca se estableció judicialmente quién asesinó a Andrew y Abby Borden.

Fuente: Ámbito.