La Joaqui y Tiago PZK oficializaron su romance

La Joaqui oficializó su reciente noviazgo con el cantante Tiago PZK a través de un posteo en redes sociales.

A poco de anunciar su separación del cuartetero Luck Ra y después de varias especulaciones, La Joaqui oficializó su reciente noviazgo con el cantante Tiago PZK a través de un posteo en redes sociales.

El intérprete de "Los del espacio" eligió una foto bajando de un jet privado junto a La Joaqui para sus historias de Instagram, como la confirmación de su relación ante sus seguidores. Sin embargo, la cantante no replicó el gesto en su perfil.

La Joaqui comunicó que su relación con Luck Ra había llegado a su fin a fines de julio, con un comunicado que difundió en sus redes personales, en el que definió al cantante como "el gran amor de su vida". Semanas después, comenzaron los primeros rumores de acercamiento entre ella y Tiago.

El escándalo sumó un nuevo capítulo cuando Luck Ra enfrentó las acusaciones de infidelidad y reveló que la cantante estaría saliendo con un “ex gran amigo” suyo. En medio de la repercusión, ella salió a aclarar que Tiago y ella se conocían desde hacía años y que tenían una historia previa.

En Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre contó cuándo nació el acercamiento entre los artistas que, previo al romance que confirmaron, eran amigos desde pequeños. "Ellos son amigos de los 14 años de Tiago y creo 19 de ella", aseguró.

Según explicó la conductora, Tiago estuvo presente cuando La Joaqui atravesaba un problema de salud, producto del estrés por el quiebre de su relación con Luck Ra: "A ella la internaron y no se supo ni nadie se enteró. Ella está con un problema de anorexia nerviosa, bajó 10 kg, es muy flaquita, no la está pasando bien y cuando la internan la va a ver Tiago".

"Empiezan a hablar, se van después de su internación a un rancho en Cañuelas con todo el staff y el grupo de amigos de ella. Se viraliza eso, después le sacan una foto y tuvieron hasta ahora dos citas", aseguró Yanina en aquel entonces.

Fuente: Noticias Argentinas.