Redrado demostró en la Justicia que no es el padre de la hija de Luciana Salazar y no debe cuota alimentaria

Martín Redrado demostró en la Justicia que no es el padre de la hija de Luciana Salazar y que no debe cuota alimentaria, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

La aclaración surgió luego de las versiones difundidas sobre los alcances económicos del entendimiento entre Redrado y Salazar, que cerró una extensa disputa judicial.

Durante el proceso quedó acreditado que Redrado no es el padre y que, por lo tanto, no existe una obligación alimentaria derivada de un vínculo filial.

En ese contexto, la Cámara Civil instó a las partes a alcanzar un acuerdo para poner fin a los conflictos que mantenían abiertos.

El acuerdo se encuentra en un marco de confidencialidad absoluta garantizada por la Cámara, por lo que sus términos y condiciones no fueron divulgados.

La precisión permite diferenciar ese entendimiento de una cuota alimentaria, luego de que circularan distintas versiones sobre las condiciones y los alcances económicos del acuerdo.

Fuente: Noticias Argentinas.