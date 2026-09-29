Rosario recibirá a Ronnie Wood, María Becerra y Tan Biónica esta primavera

Rosario presentó la agenda de espectáculos que desplegará después de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con Ronnie Wood, María Becerra y Tan Biónica entre las principales figuras que llegarán a la ciudad durante la primavera.

La programación fue presentada este lunes en Buenos Aires, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT), donde la ciudad lanzó la temporada “Una primavera que te hace brillar”, con un show en vivo del rosarino Coti Sorokin.

Entre las figuras internacionales se destaca Ronnie Wood, histórico guitarrista de The Rolling Stones, quien se presentará el 8 de noviembre en el Metropolitano.

También llegará David Bisbal, el 18 de octubre, mientras que la programación incluye a otros artistas internacionales como Camilo, Die Toten Hosen, Bebe y Alex Ubago.

La agenda musical nacional tendrá a María Becerra, quien llegará al Autódromo Municipal el 12 de diciembre, mientras que Tan Biónica se presentará el 5 de diciembre en el estadio de Newell’s.

La banda había protagonizado un show espontáneo en la explanada del Cultural Fontanarrosa, donde interpretó algunos temas y anunció su regreso a Rosario.

La programación incluye además a Airbag, Ciro y los Persas, Diego Torres, Abel Pintos, Coti, Valeria Lynch y Serú Girán por Lebón y Aznar, entre otros artistas.

La propuesta se completa con una intensa agenda teatral, cultural y deportiva. Ricardo Darín y Andrea Pietra llegarán con “Escenas de la vida conyugal”, con funciones previstas del 15 al 18 y del 21 al 25 de octubre en el Teatro Astengo.

En tanto, el Festival Bandera tendrá una nueva edición el 24 de octubre, con más de 30 bandas y artistas.

La Feria Internacional del Libro de Rosario se desarrollará del 8 al 18 de octubre y el Encuentro y Fiesta Nacional de las Colectividades tendrá lugar del 6 al 15 de noviembre, con gastronomía, música y expresiones culturales de más de 50 colectividades.

La agenda busca mantener la actividad turística y cultural de Rosario tras la finalización de los Juegos Suramericanos, con propuestas que se extenderán durante toda la primavera.

Fuente: Noticias Argentinas.