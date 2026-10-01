“Wednesday” terminó el rodaje de su tercera temporada y será lanzada en 2027.

La tercera temporada de “Wednesday” terminó su rodaje y la nueva entrega de la serie protagonizada por Jenna Ortega llegará a la plataforma durante 2027, aunque todavía no se anunció una fecha concreta de estreno.

La finalización de las grabaciones fue anunciada por Netflix y las cuentas oficiales de la serie, acompañada por una fotografía de Ortega nuevamente caracterizada como Wednesday Addams, sentada frente a una máquina de escribir.

La producción había comenzado en febrero de este año y tuvo como principales locaciones Dublín y París, luego de que la serie trasladara parte de su rodaje a Irlanda para esta nueva etapa.

La tercera temporada volverá a contar con Jenna Ortega como Wednesday Addams, Emma Myers como Enid Sinclair, Catherine Zeta-Jones como Morticia Addams y Luis Guzmán como Gómez Addams, entre otros integrantes del elenco.

Entre las incorporaciones se encuentra la actriz francesa Eva Green, quien interpretará a Ophelia Frump, la hermana de Morticia y tía de Wednesday, mientras que Winona Ryder tendrá una participación en la nueva entrega. También se sumarán Lena Headey, Andrew McCarthy, James Lance, Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan y Kennedy Moyer, de acuerdo con lo informado por Netflix.

Tim Burton volverá a desempeñarse como director y productor ejecutivo, mientras que Alfred Gough y Miles Millar continuarán como creadores, showrunners y productores ejecutivos de la ficción.

La historia retomará los acontecimientos de la segunda temporada, cuyo cierre dejó a Wednesday y a su tío Fester en la búsqueda de Enid, quien quedó atrapada en su forma de hombre lobo luego de salvar a la protagonista.

Fuente: Noticias Argentinas.