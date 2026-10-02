Murió Ricardo Soulé, fundador de Vox Dei: en 2011 fue protagonista de la Fiesta del Mate en Paraná

El músico, compositor, cantante, guitarrista y violinista tenía 76 años. Su muerte fue confirmada este viernes por su hija María Victoria. Integrante de la generación fundacional del rock nacional, dejó canciones como “Presente” y una obra decisiva como La Biblia. En 2011 había pasado por Paraná para actuar en la Fiesta Nacional del Mate.

Ricardo Soulé, fundador de Vox Dei y uno de los músicos centrales de los primeros años del rock argentino, murió este viernes 2 de octubre, a las 6.43, a los 76 años.

La noticia fue comunicada por su hija, María Victoria Soulé, también cantante. El fallecimiento se produjo pocas semanas después de que el músico anunciara que iba a alejarse temporalmente de los escenarios por un problema de salud.

Soulé había preferido no dar detalles sobre su estado y pidió entonces respeto por su intimidad y la de su familia. A mediados de septiembre todavía mantenía la expectativa de recuperarse y volver a tocar. En esos días recibió mensajes de acompañamiento de distintos músicos, mientras atravesaba el proceso acompañado por sus seres queridos.

Una vida ligada a Vox Dei

La historia artística de Ricardo Soulé quedó inevitablemente unida a Vox Dei, la banda formada en Quilmes en 1967 junto a Willy Quiroga, Rubén Basoalto y Juan Carlos “Yodi” Godoy.

El grupo comenzó con el nombre Mach 4 y un repertorio en inglés, pero poco después adoptó definitivamente el nombre Vox Dei y empezó a escribir sus propias canciones en castellano.

En 1970 apareció Caliente, el primer álbum de la banda. Allí estaba “Presente (El momento en que estás)”, una composición de Soulé que terminó atravesando generaciones y convirtiéndose en uno de los clásicos del rock argentino.

Un año después llegó La Biblia. El proyecto, basado en las Sagradas Escrituras, llevó episodios del Antiguo y el Nuevo Testamento al lenguaje del rock y se convirtió en una de las obras emblemáticas de aquella etapa fundacional. Soulé tuvo un papel decisivo en su concepción y composición.

Después llegaron discos como Jeremías, pies de plomo, La nave infernal, Es una nube, no hay duda y Vox Dei para Vox Dei. La historia del grupo estuvo marcada por cambios de formación, separaciones y posteriores reencuentros, pero el vínculo de Soulé con aquellas canciones nunca desapareció.

Una noche en Paraná

La trayectoria de Soulé también dejó un recuerdo en Paraná.

En febrero de 2011 participó de la XXII Fiesta Nacional del Mate, que aquel año se realizó en Puerto Nuevo. Llegó para formar parte de una de las noches dedicadas al rock, dentro de una programación que reunió a figuras históricas del género.

Durante aquella visita se mostró muy contento de estar en Paraná y recorrió parte del repertorio que ya llevaba décadas acompañándolo. Entre las canciones que eligió estuvo, naturalmente, “Presente” con la que se despidió.

Quienes estuvieron aquella noche escucharon en vivo una de esas canciones que ya no pertenecían solamente a Vox Dei. Para entonces, Presente llevaba muchos años viajando de generación en generación y se había vuelto parte de la memoria del rock argentino.

La imagen adquiere hoy otro peso: Ricardo Soulé cantando “Presente” ante el público de la Fiesta del Mate 2011, en una de sus visitas a Entre Ríos.

Más allá de Vox Dei

Soulé empezó a construir su camino solista a mediados de la década del 70. Publicó Vuelta a casa y, tras la disolución de Vox Dei en 1981, editó Romances de gesta, una obra inspirada en la figura del Cid Campeador.

A lo largo de los años alternó proyectos personales con diferentes regresos a Vox Dei. También desarrolló propuestas como Dolmen y La Bestia Emplumada, mientras seguía componiendo, grabando y presentándose en vivo.

Guitarrista, violinista, cantante y compositor, su música estuvo atravesada por el rock, pero también por la literatura, la espiritualidad y una manera muy personal de escribir canciones.

Su carrera se extendió durante casi seis décadas. Quedan los discos, las distintas etapas de Vox Dei y una larga historia de escenarios. Y quedan, sobre todo, algunas canciones que ya encontraron la manera de sobrevivir a quienes las escribieron. Entre ellas, aquella que Soulé también cantó una noche en Paraná y cuyo título, hoy, resulta imposible no volver a mirar: “Presente”.

Con información de Noticias Argentinas.