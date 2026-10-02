Ricardo Arjona y Grupo Firme lanzaron “Amor Factura”: de qué trata el nuevo sencillo

El reconocido cantautor Ricardo Arjona lanzó su primera colaboración junto al Grupo Firme: "Amor Factura"; se estrenó en la noche de este 1 de octubre.

La pieza, encabezada por el vocalista Eduin Caz y el propio guatemalteco, se mueve entre el regional mexicano y el bolero norteño para contar una historia incómodamente actual.

La composición pone a Arjona en un lugar de "más autor que nunca", según la sinopsis oficial de la pieza que se subtitula "Alguien lo tenía que decir" y atraviesa dos universos inesperados que se encuentran en una canción que entra por el ritmo y se queda por lo que dice.

Anteriormente se conoció el clip del detrás de escena donde se puede ver a Arjona junto a Caz, y el guatemalteco explicó: "Vi un video donde este señor apareció mientras cantaba una canción mía".

"Lo escuché, salí a un balcón y empecé a componer", relató Arjona mientras cantaba las primeras estrofas del nuevo single, al tiempo en que detalló: "Pensé 'Aquí hay una canción y la tengo que hacer con estos muchachos'. Entonces me dio por buscar a Eduin y pasó que aquí hay una emoción compartida".

A continuación, el guatemalteco les regaló una guitarra autografiada al grupo musical. El vocalista, con notable emoción, le agradeció: "Usted no sabe el sueño que está cumpliendo. Traje a mi esposa, ella es testigo de lo fanático que soy de usted y de su música. Mis tres hijos se hicieron con la música de Ricardo Arjona".

Fuente: Noticias Argentinas.