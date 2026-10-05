Fito Páez frenó un show y cuestionó a la seguridad: “No quiero volver a sentir los 70 otra vez en mi país"

El músico interrumpió por unos minutos el recital que brindó el sábado por la noche en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, luego de advertir que personal de seguridad hacía sentar a espectadores que se levantaban para cantar y bailar. Horas después explicó en sus redes sociales los motivos de su reacción. El gremio que nuclea a trabajadores de Control de Admisión y Permanencia repudió las expresiones del artista y reclamó que no se generalicen ni estigmaticen situaciones particulares.

Fito Páez protagonizó uno de los momentos más comentados de su presentación del sábado por la noche en Mar del Plata, cuando decidió detener el recital para cuestionar el accionar del personal de seguridad con parte del público.

Según publicó Infobae, el episodio ocurrió durante el concierto que el rosarino ofreció en el Polideportivo Islas Malvinas, en el marco de su Sale el Sol Tour 2026. Algunas personas se habían levantado de sus asientos para cantar y bailar cuando integrantes del operativo de seguridad comenzaron a pedirles que volvieran a sentarse.

Páez observó lo que sucedía desde el escenario, interrumpió el show y se dirigió al personal que intervenía en el sector.

“Nadie está interrumpiendo nada. Déjenme de joder. No quiero volver a sentir los 70 otra vez en mi país”, expresó ante la ovación de buena parte del público.

El músico sostuvo que los espectadores no estaban provocando incidentes y reclamó que pudieran permanecer de pie durante el recital. También les pidió que no permitieran que los tocaran para obligarlos a sentarse y aclaró que las personas involucradas pertenecían al dispositivo de seguridad del lugar.

La situación fue subiendo de tono. Páez utilizó expresiones duras contra quienes intervenían y llegó a arrojar un micrófono sobre el escenario. Después de algunos minutos, el recital continuó.

Páez explicó después por qué reaccionó

Horas más tarde, el músico retomó el episodio en una publicación en sus redes sociales. Allí explicó que había visto personalmente cómo trabajadores de seguridad hacían sentar a espectadores que sólo se habían levantado para cantar y bailar desde sus lugares.

Según relató, las formas utilizadas le hicieron recordar situaciones de represión y violencia del pasado. “Algo en nuestra sociedad se está instalando, naturalizando”, escribió, y planteó su preocupación por las situaciones en las que alguien investido de una autoridad real o supuesta termina imponiendo su voluntad sobre los demás.

En ese mismo mensaje aseguró que no se arrepentía de las palabras que había pronunciado durante el recital y volvió a defender la libertad del público para disfrutar del espectáculo.

Más allá del momento de tensión, el show continuó. “La música curó todo”, resumió Páez después, al referirse al clima que volvió a instalarse en el estadio con el baile, las canciones y el acompañamiento del público.

El gremio de seguridad repudió los dichos del músico

El episodio tuvo una respuesta este lunes del Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia (Sutcapra), organización que nuclea a trabajadores que desarrollan tareas de control en recitales, eventos masivos y locales bailables.

Según informó el portal marplatense 0223, el sindicato expresó su rechazo a los términos utilizados por Páez para referirse al personal que trabajaba durante el recital.

“Ningún trabajador merece ser insultado, humillado o deshumanizado por cumplir con su tarea”, sostuvo el gremio en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

Desde Sutcapra señalaron que cualquier eventual incumplimiento cometido durante el operativo debe ser analizado por las vías institucionales correspondientes, pero cuestionaron que un episodio particular pueda derivar en generalizaciones o descalificaciones hacia todos los trabajadores de la actividad.

El sindicato también puso el foco en otro aspecto: la responsabilidad de productores, organizadores y establecimientos a la hora de contratar el servicio de control de admisión y permanencia.

En ese sentido, reclamó que se cumpla con la normativa vigente y que para esas tareas sean contratadas empresas habilitadas, con trabajadores registrados y debidamente capacitados. Además, diferenció esta actividad de los servicios de seguridad privada.

Para el gremio, la profesionalización del sector debe permitir proteger tanto las condiciones laborales de quienes realizan esas tareas como la seguridad y la convivencia de quienes concurren a un espectáculo.

De ese modo, el episodio ocurrido durante el recital de Fito Páez abrió una discusión que continuó después de terminado el show: por un lado, los límites que debe tener la intervención del personal encargado de controlar una sala o un estadio; por otro, el respeto que corresponde a quienes realizan ese trabajo y las responsabilidades de quienes organizan y contratan los dispositivos de seguridad de los espectáculos.

Fuente: Infobae y O223.