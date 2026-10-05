Joaquín Levinton reapareció tras la denuncia por abuso: "Me encanta volver a trabajar"

El cantante Joaquín Levinton reapareció en los medios tras la denuncia por abuso sexual con acceso carnal en su contra, realizada por una mujer identificada como "Paula", quien habría sido su vecina.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la denunciante sostiene haber vivido una relación informal con el líder de Turf entre 2015 y 2020, en la que se vio obligada a consumir cocaína y a mantener relaciones sexuales bajo ese estado, como también a participar de relaciones sexuales multitudinarias sin acuerdo previo.

El relato de él es completamente distinto y presentó pruebas en la Justicia para justificar su inocencia.

Este lunes, Levinton se reincorporó a las grabaciones de Es mi sueño (El Trece), donde trabaja como jurado, y habló sobre el escándalo que lo persigue. "Me encanta volver a trabajar y hacer lo que amo", manifestó ante una multitud de fanáticos que lo esperaban en la puerta del estudio.

En ese sentido, agradeció el apoyo de las personas y de algunos medios: "Muchísimas gracias, realmente de corazón, se los vuelvo a decir, muchísimas gracias al apoyo de la gente. Si no, esto hubiese sido una pesadilla para mí".

A pesar de no haber recibido una cancelación popular, el artista confesó estar atravesando un duro momento: "De hecho, igual es una pesadilla, pero para mí poder salir a la calle y hacer mi vida normalmente, absolutamente, sacar al perro a la mañana y que todos me digan 'aguante Joaquín, te apoyamos', es lo que importa".

"Yo hace 30 años que hago música para alegrar a la gente y tirar una buena onda y lo mismo es lo que vengo a hacer acá cuando trato de divertir y alegrar a las personas", expresó sobre su estado de ánimo.

Además, pidió respeto ante la causa que se está investigando en la Justicia, tanto para él como para Paula: "No es para ser mediático una cosa así. Está en el juzgado y lo siguen los abogados, pero no soy yo el mediático, ¿entendés? Yo no tengo interés en hacer eso, considero que la acusación es muy seria y eso merece seriedad".

Joaquín Levinton presentó pruebas para demostrar su inocencia

Al enterarse de que se investigaba el caso, el cantante se habría presentado de forma espontánea con un descargo de siete páginas, según informó la periodista. Como la jueza no pudo ubicar a la denunciante para avanzar, la causa volvió a ser archivada.

Levinton aportó a la Justicia un boleto de avión que demuestra que el día en que supuestamente ocurrió el hecho denunciado él se encontraba en la ciudad de Mendoza por un show de Turf.

La información que trascendió menciona que, como la causa inicial quedó archivada, la misma se va a desarchivar para investigar la denuncia a fondo porque el cantante manifestó su deseo de ir hasta las últimas consecuencias para limpiar su imagen y evitar quedar vinculado injustamente a este tipo de acusaciones.

Fuente: Noticias Argentinas.