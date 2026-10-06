El mensaje de Milei a Messi: “Con esfuerzo es posible alcanzar hasta lo imposible”

El presidente Javier Milei le dedicó un mensaje a Lionel Messi en redes sociales por su despedida de la Selección argentina, destacando el legado que dejó el capitán durante su trayectoria con la camiseta albiceleste.

“Muchas gracias Lionel Messi por toda la magia que nos has regalado dentro y fuera del campo de juego, mostrando al mundo que con esfuerzo es posible alcanzar hasta lo imposible”, expresó el mandatario.

Milei cerró su publicación con una frase dedicada al astro argentino y su habitual arenga: “Messi es imposible...!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!”.

Muchas gracias Lionel Messi por toda la magia que nos has regalado dentro y fuera del campo de juego, mostrando al mundo que con esfuerzo es posible alcanzar hasta lo imposible.

Messi es imposible...!!!

VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! https://t.co/J6tHD97MB4 — Javier Milei (@JMilei) October 6, 2026

Fuente: Noticias Argentinas.