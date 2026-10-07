Charly García estuvo presente en la despedida de Messi de la Selección argentina

El icono del rock argentino Charly García dio su presente en la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina, que se realizó este martes en el Estadio Monumental, partido que el capitán albiceleste disputó ante Benín.

Las cámaras del evento captaron al músico disfrutando del partido desde uno de los palcos, acompañado de seres queridos y luciendo la nueva camiseta diseñada para el último partido de Messi.

Al notar que estaba ahí, el cantante fue ovacionado por los presentes a su alrededor, como se ve en múltiples videos que circulan en redes sociales. Previamente, había posado con fanáticos que se le acercaron antes de ingresar al estadio.

No es la primera vez que García se hace presente en uno de los partidos de la Selección, ni que expresa su profunda admiración por el astro del fútbol; la leyenda del rock asistió al encuentro entre Argentina y Venezuela por fecha eliminatoria que se disputó en el Monumental el pasado 4 de septiembre de 2025, el último partido previo al Mundial 2026.

Tanta fue la emoción del músico por conocer a Messi, que incluso lo esperó a la salida del Monumental para poder saludarlo de cerca como un fanático más. Por su parte, el futbolista no dudó en detenerse a estrechar su mano, en un encuentro que quedó inmortalizado en múltiples fotos y videos.

“Chau. Dios te bendiga”, llegó a decir García al compartir un saludo de manos con el ídolo del futbol.

Fuente: Noticias Argentinas.