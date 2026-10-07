Desde Tini Stoessel a Vicky Xipolitakis: los famosos que asistieron a la despedida de Messi.

La gran despedida de Lionel Messi de la Selección argentina reunió a más de 86 mil personas en el Estadio Monumental, entre ellas a algunas de las personalidades argentinas que tuvieron la suerte de presenciar el último tango del astro del fútbol con la camiseta albiceleste.

Messi cerró su carrera en la Selección con un amistoso internacional ante Benín con el que selló 21 años con los colores albicelestes, con 208 partidos disputados y 126 goles, récord en ambos apartados.

Desde que se abrieron las puertas del Monumental, miles de argentinos ingresaron al estadio para ver al astro. Entre las figuras conocidas se vio a Charly García, quien pudo ver el partido desde un palco preferencial, la modelo Pampita y sus hijos, Luciana Salazar y su hija, la panelista Vicky Xipolitakis y su hijo, Valeria Mazza y su familia, y El Polaco, Barbi Silenci y sus hijos.

Fuente: Noticias Argentinas.