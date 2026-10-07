Joaquín Levinton presentará ante la Justicia audios con amenazas de la mujer que lo denunció

El cantante Joaquín Levinton presentará tres audios atribuidos a la mujer de 39 años que lo denunció ante la Justicia por abuso sexual con acceso carnal y violencia física y psicológica, en los que habría recibido amenazas de muerte.

Los mensajes de voz serán incorporados por la defensa del líder de Turf a la investigación judicial. Parte de ese material fue reproducido este martes en el programa El diario de Mariana.

“Te voy a denunciar y te voy a matar con mis propias manos”, se escucha decir a la denunciante en uno de los audios de prueba.

En otro mensaje, la mujer expresó: “Vas a terminar como John Lennon, hijo de puta [SIC]. Te voy a matar yo misma con mis propias manos”.

“Atendeme el teléfono hijo de ... [SIC]. Te juro que te voy a arruinar la vida. Te voy a denunciar”, gritó en otro de los audios que el músico aportará a la causa.

Qué dice la denuncia contra Joaquín Levinton

La presentación contra Levinton fue realizada el lunes pasado, alrededor de las 19:30, en una comisaría de la Policía de la Ciudad ubicada en el barrio porteño de Recoleta.

Según explicaron fuentes vinculadas con el expediente, “la damnificada dijo que fue pareja de Levinton entre 2015 y 2020. Dijo que durante esos cinco años fue víctima de violencia física y psicológica, suministro y forzamiento al consumo de estupefacientes, abuso sexual y filmaciones sin consentimiento”.

Los episodios denunciados habrían sucedido en un domicilio del músico, de 51 años, ubicado en Almagro. La mujer también relató un hecho puntual “donde, tras intentar retirarse de un encuentro, el músico la tomó fuertemente del cuello, intentando ahorcarla”.

De acuerdo con su presentación, ese episodio ocurrió en 2022 y fue denunciado en aquel momento. Sin embargo, afirmó que posteriormente desistió de continuar impulsando la acción penal a pedido de Levinton.

Tras la nueva denuncia intervino el juez nacional en lo Criminal y Correccional Carlos Bruniard. La denunciante fue entrevistada por el Centro de Orientación a la Víctima (COV), aunque rechazó la posibilidad de recibir un botón antipánico.

Fuente: Ámbito.