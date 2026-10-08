Las cenizas de Héctor Alterio serán depositadas en el Panteón de Actores del Cementerio

Los restos del reconocido actor Héctor Alterio, quien falleció a sus 91 años el pasado 13 de diciembre en Madrid, serán trasladados a Buenos Aires para descansar en el Panteón de Actores del Cementerio de Chacarita.

El artista vivió sus últimos días en Madrid, España, lugar que eligió para residir desde hace dos décadas. Ahora, su familia comunicó que, luego de varios meses de su muerte, decidió trasladar sus cenizas a Buenos Aires, la ciudad en la que comenzó a construir su camino en la actuación.

La Asociación de Actores emitió un comunicado, con la firma de los hijos de la artista, Malena y Ernesto Alterio, anunciando que los restos del artista serán trasladados al país: “Héctor Alterio vuelve a su Buenos Aires querido: sus cenizas descansarán en el Panteón de Actores”.

“El próximo jueves 15 de octubre, a las 16, sus hijos, Malena y Ernesto Alterio, junto a su familia, llevarán sus cenizas al Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita, donde descansará en la tierra que siempre llevó consigo”, expresó la entidad sobre la ceremonia.

“Será, en palabras de Malena y Ernesto, ‘un acto sencillo, como él era’, para recordarlo y compartir entre compañeros, amigos y admiradores este momento tan especial. Héctor vuelve a casa. Héctor vuelve a su Buenos Aires querido”, señalaron desde la Asociación.

El comunicado estuvo acompañado por unas palabras de Malena y Ernesto, en las que hacen énfasis en los deseos del actor de volver a su hogar. “Papá siempre tuvo a la Argentina en su corazón, en su ADN. En realidad será como volver al barrio que lo vio crecer”, escribieron.

El reconocido actor Héctor Alterio fue velado el pasado 13 de diciembre en la ciudad española de Madrid, donde residió durante más de dos décadas hasta sus últimos momentos. La ceremonia se llevó a cabo en el velatorio del Tanatorio de la M30, ubicado en la Calle Salvador de Madariaga 11.

Fuente: Noticias Argentinas.